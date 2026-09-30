Participa Tamaulipas en Torneo Mundial Mujeres Libres 2026

-Con sede en Santa Catarina, Nuevo León, como parte del Mundial Social 2026

Santa Catarina, Nuevo León.- Septiembre 30 de 2026.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, informó que el equipo de fútbol femenil Gaviotas de Nuevo Laredo representó a Tamaulipas en la etapa regional del Torneo Mundial Mujeres Libres, realizada en Santa Catarina, Nuevo León, como parte del Mundial Social 2026.

Señaló que el equipo tamaulipeco participó junto a representantes de Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora en una jornada que reunió a mujeres futbolistas de distintas entidades a través del deporte.

Destacó que desde la Secretaría de las Mujeres se promueven espacios que favorecen la participación de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la construcción de entornos para una vida libre de violencias.

La funcionaria agradeció el acompañamiento de la entrenadora del equipo, Maricela Escamilla González, así como del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Instituto del Deporte de Tamaulipas, por su colaboración para hacer posible la participación del equipo. Agregó que estas acciones cuentan con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para seguir fortaleciendo la presencia de las mujeres en distintos ámbitos.