Parques, Centros y Unidades de Bienestar transforman comunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2026.- La construcción de un nuevo Centro de Bienestar en el municipio de Jiménez suma espacios para que las familias tamaulipecas cuenten con lugares de participación ciudadana donde reciben servicios diversos y son puntos de encuentro cultural, educativo y recreativo, indicó la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González.

Dijo que, con una inversión de 26 millones de pesos, el gobierno de Américo Villarreal Anaya amplía los espacios públicos que tienen el propósito de promover el bienestar, la cohesión social y la participación ciudadana.

Actualmente, la infraestructura de fortalecimiento comunitario en Tamaulipas suma 74 parques, 15 centros y 15 unidades de bienestar, donde se promueven acciones de integración en que las personas se apoyan mutuamente y se involucran en actividades que benefician a todos.

Explicó que el programa de Parques, Centros y Unidades de Bienestar se expresa la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya porque es la atención directa a la población en territorio mediante apoyo académico, competencias deportivas, clases de zumba, de música, sesiones de psicología, ajedrez y nutrición, entre otras actividades.

Explicó que en una coordinación colaborativa, estos espacios albergan oficinas de CONAFE, Centros Libres para Mujeres, Círculos de Estudios de ITEA, Delegaciones de Bienestar Federal y en ocho Centros de Bienestar se opera el programa Lazos de Bienestar del Sistema DIF Tamaulipas.

“La colaboración comunitaria puede marcar la diferencia dado que fortalece entornos en temas de salud, seguridad, educación y actividades recreativas; por estas razones hay un mantenimiento continuo de la infraestructura existente y crecimiento de estos espacios como el nuevo Centro de Bienestar que se construye en Jiménez”, expresó Casas González.

En los parques, centros y unidades de bienestar participan más de 380 voluntarios en la operación y mantenimiento de estas áreas. Asimismo, las y los usuarios se involucran en acciones para conservar estos espacios en buenas condiciones para las familias que habitan en sus áreas de influencia, puntualizó.