Celebra Universidad Politécnica de Victoria graduación de profesionistas para la innovación y el desarrollo de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2026.- Con el acompañamiento de familiares, docentes y autoridades educativas, la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) celebró la ceremonia de graduación de la Generación 2022-2026, integrada por estudiantes de sus ocho programas académicos.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, presidió esta ceremonia, en la que se contó como padrino de generación con el secretario de Innovación e Inteligencia Digital del Gobierno de Tamaulipas, Edwin Tuexi Amaro. Se tuvo además la asistencia de Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Tuexi Amaro resaltó que la Universidad Politécnica de Victoria llega a sus 20 años de historia con nuevos retos y proyectos, y destacó el potencial de las nuevas generaciones de profesionistas, particularmente ante los retos que representan la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización y la innovación.

“Aquí están quienes van a diseñar los autos del futuro, quienes van a programar la inteligencia artificial, quienes moverán mercancía por todo el mundo y quienes van a administrar los recursos y las empresas que harán posible todo eso”, expresó.

Por su parte, Castillo Cortés señaló que hace un año asumió la rectoría de la universidad, por lo que esta generación tiene un significado especial. “Hace un año iniciamos un proyecto con una convicción muy clara: construir una Universidad Politécnica de Victoria más cercana, más humana y más comprometida con sus estudiantes”, enfatizó.

Exhortó a las y los nuevos profesionistas a mantener el vínculo con su alma mater y a conducirse con responsabilidad, creatividad e integridad para aplicar sus conocimientos en beneficio de Tamaulipas y México, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

La Generación 2022-2026 de la UPV estuvo conformada por egresados de las carreras de Comercio Internacional y Aduanas, Tecnologías de Manufactura, Administración y Gestión Empresarial, Sistemas Automotrices, Mecatrónica y Tecnologías de la Información, además de las maestrías en Ingeniería y Energías Renovables.