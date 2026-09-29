Promueve SET la formación científica de estudiantes e investigadores tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 29 de 2026.- Porque es un área fundamental para el desarrollo de la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), brinda un gran impulso a la formación de investigadoras e investigadores, expresó su titular, Miguel Ángel Valdez García, durante su arribo a la ceremonia de premiación del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026.

“Hay gran impulso a lo que le toca a la Secretaría de Educación, a la formación en investigación, a la formación en ciencia y a la formación en creatividad. Lo que queremos es que las alumnas y los alumnos conozcan qué es el método científico, cuáles son las ventajas en la sociedad de tener un porcentaje calificado de alumnas y de alumnos que escojan la carrera científica, que deseen ser investigadores”, enfatizó.

Indicó que, como consecuencia del trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en los últimos años se ha incrementado el número de investigadoras e investigadores en el estado.

“Ya son más de 800 los que están en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y eso, pues, es resultado de lo que se ha venido haciendo en las primarias, en las secundarias y, desde luego, en las preparatorias”.

Adelantó que hay gran interés por parte del gobernador en algunos prototipos y proyectos en particular, debido a que están muy bien realizados, por lo que se analizará su viabilidad para desarrollarlos a mayor escala y que puedan servirle a la población.

“Por eso está aquí la Secretaría de Desarrollo Económico, quiere ver si puede ser algo como surgió Torti Tamps, que es de una investigación de que el sorgo también se podía nixtamalizar, que tenía alto valor proteínico; creo que estamos en la ruta correcta”, precisó.

Enfatizó que las ferias y los certámenes de ciencia y tecnología son un semillero para que surjan las y los científicos del mañana, por lo que reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar acciones que contribuyan a la formación científica y tecnológica de las y los estudiantes tamaulipecos.