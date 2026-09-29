POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Arnulfo no tiene pudor y se aferra

Caray don Arnulfo Rodríguez se maneja en entredichos, se parece a La Chilindrina, así como dice una cosa, dice otra, de igual intensidad, pero de sentido contrario. Afirma y es cierto, que hay muchas cosas por resolver en la Sección 30 del SNTE, y siempre las habrá, pero no es motivo para que el pobre hombre posponga algo que ya merece, irse a descansar.

Las mieles del poder seducen a muchos, y este parece ser otro caso. De ahí que ese gremio debiera de establecer límites en la reelección. Pero el control de cualquier reforma está en manos de los mismos, los que reparten el pastel y los que ejercen el poder.

Es cuestión de pudor.

Y esto nos recuerda al Lic. José Manuel Adame Mier, quien estando por cumplir dos períodos de rector al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se negó a asumir un tercero, y en el círculo íntimo de poder cuando se lo propusieron, dijo que no y añadió: “Hay que tener pudor”, y sólo estuvo al frente de la institución 8 años, pero luego su sucesor, permaneció 12 años y desde Palacio de Gobierno se dictó la reforma, para limitar ese ejercicio a una sola reelección.

LAS DEFICIENCIAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. – El transporte colectivo en la capital de Tamaulipas, no cuenta con la vigilancia ni la supervisión que reclama un servicio eficiente, que debiera tener en el centro de sus operaciones la seguridad y servicio de los usuarios, sobre todo de aquellos que presentan alguna limitación física.

En el Puerto de Veracruz, se tiene la vigilancia de cadetes de la Secretaría de Seguridad Pública, para hacer respetar los asientos exclusivos destinados a adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con alguna incapacidad. Esto en virtud de que jóvenes fuertes y sanos se niegan a ceder su asiento a personas que sufren alguna de las condiciones antes mencionadas.

Este programa piloto de Veracruz, por lo pronto sólo funciona en algunas rutas, una de ellas la que conecta a Boca del Río con San Juan de Ulúa, y los resultados son altamente satisfactorios y los usuarios se han pronunciado para que se ponga en funcionamiento en todas las rutas.

El tema lo traemos a este espacio, porque más de una vez hemos atestiguados casos, en que varones con apariencia bastante saludable, no tienen la atención de ceder su asiento a personas de la tercera edad. Lo hemos visto en la antesala de una clínica hospital, Incluso tuvimos la oportunidad de presenciar, cómo un joven al que alguien le indicó que le permitiera a un señor que presentaba incapacidad sentarse en su lugar, y este se negó.

Ahora, en el caso de Veracruz, ciudadanos están solicitando una mayor presencia de los cadetes en el transporte público, no sólo para regular el tema de los asientos, sino para infringir respeto antes conductas que no son las adecuadas.

No en todas las ciudades hay cadetes, pero si puede conformarse grupos de jóvenes asistentes en estas tareas, que serían de gran ayuda en el transporte colectivo. Ahí está el tema para análisis de las autoridades. Desde luego, para el efecto hay que revisar y adaptar las normas del transporte público.

ENTREGA GATTÁS OTRA AULA MÁS A UNA PRIMARIA. – El alcalde de Cd. Victoria, Lalo Gattás, dio muestra una vez más de su sinergia con la educación, al entregar una nueva aula en la primaria Distribuidores Nissan 37. Invertir en este sector, ha sido distintivo del gobierno municipal, convencido el Edil, de que estas inversiones trascienden en el desarrollo de la ciudad, al generar mejores condiciones para la enseñanza.

Así es como Gattás, ha dejado sentir, que invertir en educación es invertir en el futuro de las niñas y los niños de Victoria; en esta ocasión entregó una nueva aula en la escuela primaria Distribuidores Nissan 37, ubicada en la colonia Vamos Tamaulipas.

En este acto de entrega, Gattás estuvo acompañado por regidores del Cabildo, secretarios del Gobierno Municipal, docentes y miembros de la comunidad escolar; ahí, el alcalde realizó el corte inaugural del nuevo espacio educativo, que beneficiará a más de mil 100 alumnos de este plantel y de colonias aledañas.

El director de la institución, Juan Antonio García Báez, agradeció al alcalde por cumplir su palabra y atender las necesidades de la escuela. Por otra parte, la alumna de sexto grado, Luna Tejeda Díaz, reconoció la importancia de contar con un espacio digno para continuar con su formación académica