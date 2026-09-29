Olga Sosa: quien aspire a gobernar debe ser leal a México y al pueblo

Con 86 votos a favor y 42 en contra, se aprobó la reforma constitucional para eliminar la doble nacionalidad enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026. — La senadora Olga Sosa Ruíz respaldó la minuta a la reforma constitucional en materia de nacionalidad única para quienes aspiren a encabezar los Poderes Ejecutivos Federal y locales, en la votación del Pleno del Senado de la República.

Aprobada por mayoría calificada, la reforma constitucional parte de una premisa de Estado: quien encabeza el Poder Ejecutivo debe mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México, particularmente por la naturaleza de las decisiones que corresponden a la Presidencia de la República y a los gobiernos estatales.

La senadora tamaulipeca sostuvo: “Apoyamos la reforma constitucional de nacionalidad única, garantía de lealtad a nuestro país para quien aspire a la presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno. La patria no tiene dos banderas”.

Sosa Ruíz destacó que la reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no elimina el derecho de las mexicanas y los mexicanos a contar con doble nacionalidad, incluso, recordó la gestión del gobierno de Tamaulipas, a través del Insituto Tamaulipeco para los Migrantes se han gestionado 3,050 trámites de doble nacionalidad.

La condición constitucional se refiere específicamente a quienes pretendan ejercer la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y locales.

La senadora subrayó que en el debate de la doble nacionalidad, la oposición desinformó y orientó el debate hacia la población migrante, razón por la cual externo su respaldo, compromiso y apoyo en la defensa de sus derechos. Señaló: “la intención es tener una nacionalidad y servir al país”.

México tiene millones de mexicanas y mexicanos que viven, trabajan y construyen sus familias en otros países. Sus vínculos con México permanecen intactos y sus derechos deben ser respetados. Pero una cosa es la condición de ciudadanía y otra distinta es la responsabilidad constitucional de encabezar el Estado mexicano. México es un país soberano, independiente y con instituciones fuertes.

La senadora destacó que la aprobación del Senado representa un paso relevante para establecer, desde la Constitución, una condición específica para quienes aspiren a ejercer la máxima responsabilidad ejecutiva del país y de las entidades federativas.

La reforma fue aprobada por el Senado y continúa ahora el procedimiento constitucional correspondiente para su eventual entrada en vigor.

Senado aprueba la Ley de bienestar animal.

Con 115 votos a favor, se crea la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, dando un paso importante en la legislación nacional al reconocer a los animales como seres sintientes y contemplando medidas contra el maltrato y la crueldad animal.

Igualmente, contempla campañas de vacunación, esterilización y adopción, así como una coordinación entre federación, estados y municipios; “con este marco legal en favor del bienestar, cuidado y protección de los animales manifestamos el compromiso de la cuarta transformación con los seres sintientes” señaló la senadora.