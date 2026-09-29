Lleva Gobierno de Américo mejor calidad de vida a familias de Jiménez con nuevo Centro de Bienestar

Jiménez, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas continúa impulsando una mejor calidad de vida para las familias tamaulipecas con obras como el nuevo Centro de Bienestar en la cabecera municipal de Jiménez.

El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la colocación de la primera piedra del Centro de Bienestar, obra que será ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas, con una inversión en su primera etapa de 26 millones de pesos.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que el nuevo complejo permitirá brindar atenciones de salud, capacitación, deporte y cultura en un solo lugar y destacó que la fase inicial de la obra comprende edificio de aulas, sanitarios, dispensario médico, cancha de usos múltiples, tres módulos de gradas, gimnasio al aire libre con cinco ejercitadores, área de juegos infantiles, trotapista, plaza de acceso y estacionamiento.

“Esta es la fórmula para fortalecer la convivencia y la paz en las comunidades, como lo ha planteado desde el primer día, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, con esta visión, muy pronto abriremos las puertas de este centro en beneficio de todas las familias de Jiménez”, apuntó el titular de la Secretaría.

Agregó que este tipo de acciones están transformando todo el estado y subrayó que ya son cuatro años llevando obra pública a los 43 municipios de Tamaulipas.