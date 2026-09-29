Inauguran el Encuentro Estatal Deportivo InterCOBAT 2026 en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2026.- Con la participación de estudiantes de los diferentes planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) y un llamado a fortalecer la educación, la convivencia y el deporte como elementos fundamentales para la formación integral de las y los jóvenes, se inauguró el Encuentro Estatal Deportivo InterCOBAT 2026.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, destacó que la preparación deportiva desarrolla habilidades que trascienden la cancha, al fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad, el establecimiento de metas, la disciplina y la constancia.

“El verdadero valor de una competencia no está solamente en el resultado, sino en la capacidad de dar lo mejor de nosotros, superar los desafíos, respetar al adversario y reconocer el esfuerzo de los demás”, expresó ante estudiantes, docentes, directivos, entrenadores y autoridades, a quienes invitó a disfrutar esta experiencia y portar con orgullo los colores de sus instituciones.

Reconoció el acompañamiento de las familias, docentes y entrenadores, quienes contribuyen a que las y los estudiantes puedan participar en este encuentro deportivo, y resaltó que este tipo de espacios fortalecen los vínculos entre los planteles y favorecen el desarrollo integral de la juventud tamaulipeca.

Finalmente, declaró formalmente inaugurado el Encuentro Estatal Deportivo InterCOBAT 2026, deseando éxito a todas y todos los participantes y subrayando que esta competencia representa una oportunidad para celebrar el talento, la dedicación, la amistad y el espíritu deportivo de las y los jóvenes.

Por su parte, Víctor Manuel González Salum, Director General del COBAT, exhortó a las y los deportistas a dar lo mejor de sí en las canchas: “Detrás de cada uno de ustedes hay esfuerzo, sueños y una historia que los trajo hasta aquí; una familia que los acompaña, un maestro que los impulsa, un entrenador que los guía y una comunidad que hoy los mira con orgullo. Bienvenidos al Encuentro Estatal Deportivo InterCOBAT 2026”, enfatizó.

Este tipo de encuentros reafirman el compromiso del COBAT de brindar una formación integral a las y los estudiantes, una educación que fomente valores y el trabajo en equipo, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.