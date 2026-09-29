Inaugura SST la Semana Nacional del Corazón 2026: Transformando la salud de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2026.- Con el objetivo de avanzar de una detección aislada hacia una ruta efectiva, permanente de prevención y atención cardiovascular, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), inauguró formalmente la “Semana Nacional del Corazón 2026”.

A través de esta iniciativa, se refuerzan las acciones preventivas que se aplican en todos los servicios de salud del estado, con la firme visión de seguir transformando la salud de Tamaulipas.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, y en representación del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, la directora general de Pláticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, presidió el evento conmemorativo que este año promueve el lema “No pierdas ni un latido”.

Desde el 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre, esta estrategia nacional intensificará y homologará las acciones para detectar y controlar los principales factores de riesgo cardiovascular y del síndrome cardio-renal-metabólico. Esto favorecerá la identificación temprana de personas en riesgo y su oportuna vinculación con los servicios de salud.

“En Tamaulipas, implementamos esta estrategia como una gran oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de prevención y atención de este tipo de padecimientos. Aplicando el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar acciones coordinadas entre las instituciones del Sector Salud, buscamos que cada medición se convierta en una oportunidad de prevención; cada detección, en una oportunidad de atención; y cada intervención, en una oportunidad para proteger la vida y la salud de nuestra población”, destacó Juárez Delgado en su mensaje de inauguración.

Asimismo, la funcionaria enfatizó que esta semana no debe entenderse únicamente como una conmemoración, sino como un enérgico llamado que nos invita a reconocer los factores de riesgo, conocer nuestros indicadores de salud, identificar oportunamente las señales de alarma y actuar antes de que una enfermedad cardiovascular genere complicaciones.

Por su parte, el Director de Prevención y Promoción de la Salud, Jorge Guadalupe Calzada Hernández, señaló durante su participación que padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el sobrepeso, la obesidad y las alteraciones de lípidos, así como factores como el sedentarismo, la alimentación poco saludable y el consumo de tabaco, exigen acciones permanentes de prevención, detección oportuna, atención y seguimiento.

El funcionario agregó que durante la Semana Nacional del Corazón 2026, se refuerzan y priorizan las siguientes líneas de acción:

Fomentar la prevención mediante estilos de vida saludables y el reconocimiento de factores de riesgo.

Promover la detección de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y alteraciones de lípidos.

Garantizar y destacar la referencia, atención y continuidad médica de las personas identificadas con algún riesgo.

Fortalecer la coordinación entre las diversas instituciones y los diferentes niveles de atención médica.

Reforzar el registro, seguimiento y evaluación de las acciones implementadas a lo largo de la campaña.

Asegurar que cada paciente se detecte, confirme, trate, controle y se le dé el seguimiento adecuado.

Al evento, asistió el subdelegado médico del ISSSTE, Jorge Iván Cortina Beltrán, el jefe de los Servicios de Atención a la Salud del IMSS Bienestar, José Luis Garza Ruíz, así como el médico especialista en medicina interna, Jorge Hugo Juárez González.