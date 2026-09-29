Impulsa STPS inclusión laboral con jornada “Empleotón 2026” en Ciudad Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2026.- La realización de la Jornada de Empleo “Empleotón 2026” acercó más de 100 ofertas de trabajo operativas, técnicas y profesionales a 300 personas buscadoras de empleo con discapacidad, consolidando un espacio de vinculación inclusivo, directo y personalizado en las instalaciones del Auditorio Municipal Madero.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes señaló que esta acción responde a los compromisos del Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya para facilitar el acceso al empleo digno y transformador que beneficie el bienestar integral de las y los tamaulipecos.

Durante la apertura del encuentro, coordinado entre el Servicio Nacional de Empleo y el CRIT Tamaulipas, se destacó que la suma de esfuerzos, de la iniciativa privada de los sectores industrial, comercial y de servicios para eliminar barreras laborales. Estas jornadas buscan revalorar el talento y las capacidades de cada persona, promoviendo espacios donde la diversidad y el desarrollo profesional permitan fortalecer la autonomía, la autoestima y la estabilidad económica de las familias.

Con estas estrategias interinstitucionales, la dependencia estatal reafirmó su compromiso con las acciones orientadas a promover la igualdad de oportunidades y fortalecer entornos laborales incluyentes en Tamaulipas, en congruencia con las políticas del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En el presídium estuvieron Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero; Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral; Consuelo Nayeli Lara Monroy, Directora General de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas; Baldomero López Zamora, Director General del CRIT en Tamaulipas; Flor Esther Pulido Méndez, subdirectora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del CRIT Tamaulipas; Raúl González Lerma, Coordinador del Servicio Nacional del Empleo Unidad Regional de Tampico; Yolanda Gómez Aguilar, Coordinadora del Servicio Nacional de Empleo, Unidad Regional Altamira; y Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, diputada local por el Distrito XIX.