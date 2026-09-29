Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobierno y sindicato, el valor de coincidir

Se dice fácil. Tercer Informe de Labores de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), Blanca Valles Rodríguez, pero el punto es de qué periodo se trata o bien cuántos terceros informes ha realizado, en el entendido de que no sea el último, porque la burocracia estatal le tiene mucha ley a su líder.

Además, la concurrencia entre patrón y empleado, o, mejor dicho, entre el Gobierno del Estado y el sindicato de trabajadores, alcanzó un nivel de respuesta casi inmediata, en primer lugar, porque la preocupación del gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya, para que ningún trabajador gane menos del salario mínimo y la determinación de entrar al quite para salvar el fondo de pensiones, a fin de que esté vigente durante los próximos 25 años, es estar del lado de los empleados.

En el Consejo Estatal Ordinario del SUTSPET, en el cual la dirigente dio a conocer de manera pormenorizada cada logro alcanzado en el último año, el titular del Poder Ejecutivo dijo que con la organización sindical se trabaja del lado correcto de la historia, en unidad y con responsabilidad, cada una de las partes en su ámbito de competencia.

Como de respuestas se trató, a un planteamiento de la secretaria general para que la organización cuente con un mastógrafo para la unidad móvil del sindicato, fue autorizada la compra por el Gobierno del Estado, con la finalidad de acercar más los servicios a las trabajadoras. También, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, se perforará un pozo para atender las necesidades de agua del Centro Recreativo del SUTSPET.

En el delicado asunto de las pensiones de los trabajadores estatales, quedó bien claro que Tamaulipas es el único estado del país que tiene garantizado el pago a quienes sirvieron al gobierno durante el tiempo marcado por la ley y que ahora no deben preocuparse porque haya eventualidades que afecten su tranquilidad económica.

Al Tercer Informe de Valles Rodríguez, quien representa a las y los trabajadores de los tres poderes del Gobierno del Estado, acudieron también la titular del Supremo Tribunal de Justicia, maestra Tania Contreras López, y el responsable del Poder Legislativo, diputado Humberto Prieto Herrera.

También estuvieron la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, con quien la dirigencia sindical debe estar muy en contacto para la gestión de beneficios a los trabajadores; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, quien paga las autorizaciones hechas por el gobernador a los empleados; el titular de Educación, doctor Miguel Ángel Valdez García, por si se ofrece algo de este sector; e invitaron al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez.

Todo mundo esperaba alguna señal respecto a qué sucederá en el relevo sindical del SUTSPET; sin embargo, no las hubo, aunque todo apunta a que, en el momento correcto, la suma de todas las delegaciones en los centros de trabajo podría determinar si alguien del mismo comité ejecutivo actual se avienta para quedarse con la silla de Valles Rodríguez.

La versión de una reelección más en la Secretaría General no está descartada, en especial por la coincidencia entre el hacer sindical y el hacer gubernamental, dado el gran papel que desempeñan los trabajadores de los tres poderes. De manera que las condiciones están dadas para ello; todo dependerá de que la lideresa defina aquello que quiera hacer.

Al primer mandatario del estado, la secretaria general del SUTSPET le reconoció ser un gobernante que tiene abiertos los caminos al diálogo y a llegar a acuerdos que mejoran el bienestar de los sindicalizados, como es el caso de la regularización salarial y del apoyo permanente a las familias de los trabajadores.

La enseñanza del gobernador, en el sentido de que un estado fuerte se construye con unidad, diálogo, justicia y trabajo en equipo, es el gran aprendizaje de la dirigencia, que antepone estos preceptos para responder a las grandes expectativas que las y los tamaulipecos tienen en su gobierno.

Fue exteriorizado el cariño y el reconocimiento que la base sindical tiene al gobernador Villarreal Anaya, quien, en un espacio de su mensaje, recordó que, en su calidad de director del Hospital General de Ciudad Victoria, tuvo la oportunidad de atender a pacientes sindicalizados, porque allí es donde reciben la atención médica a la que tienen derecho.