Por: Raúl Terrazas Barraza

Gestión de AVA

La gestión como herramienta de la administración del doctor Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas es la base para la consecución de recursos destinados a los proyectos que la entidad requiere para garantizar el crecimiento y desarrollo en los próximos años.

Además, es la herramienta más valiosa porque, tras seis años de inacción del anterior gobierno estatal, se generó rezago en varios renglones, sobre todo en infraestructura e inversiones que detonen la actividad económica de las regiones tamaulipecas. Por ello, apostar a la consolidación del Puerto del Norte y al llamado Puerto Seco de Victoria es apostar a la gestión, dado que se requieren fuertes inversiones del Gobierno de México.

Lo mismo sucede con la red carretera de la entidad, porque su modernización es indispensable para el tránsito ágil de mercancías, tanto desde las factorías donde se producen como hacia los puertos desde los que se exportan. Así que el titular del Poder Ejecutivo estatal sabe que la gestión de recursos para la ruta Costa del Golfo de México es un proyecto bien justificado que debe aterrizarse cuanto antes.

Además, la gestión tiene un gran soporte porque Tamaulipas cumple con la Federación como generador de ingresos por impuestos. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ingresan millones y millones de pesos por el comercio fronterizo y, además, la entidad es una de las principales productoras de energía y productos agropecuarios; cuenta con una gran industria maquiladora en la frontera y petroquímica en el sur. De manera que impulsar grandes obras abrirá más puertas a la inversión, tanto local como extranjera.

Alrededor de la mitad de los vehículos que exporta la industria automotriz del país tienen que salir por los puertos de Tamaulipas. De ahí la importancia de que los corredores carreteros sean más amplios para que las unidades que transportan los vehículos puedan realizar sus recorridos con mayor seguridad vial, y la carretera de la Costa del Golfo representa una gran solución.

De acuerdo con la visión que tiene el doctor Villarreal Anaya, no se trata solo de la gestión de recursos presupuestales con el Gobierno Federal, sino también de la que se lleva a cabo con las empresas energéticas, maquiladoras e industriales para que se instalen en las regiones tamaulipecas y, con ello, se genere desarrollo y derrama económica en favor de las poblaciones. Así sucederá con los 13 proyectos de generación de energía eólica con los que ya se cuenta, porque fueron autorizados y pronto arrancará su construcción.

Faltan todavía dos años de gobierno en Tamaulipas y, aunque la idea no es andar a las carreras, sino mejorar la respuesta mediante una buena gestión, podría decirse que es tiempo suficiente para que haya un cambio radical en la infraestructura para el desarrollo, sin descuidar nunca la atención a la población con la perspectiva humanista que caracteriza a Villarreal Anaya.

Por cierto, el mandatario estuvo en Abasolo y Jiménez, dos de los municipios que le faltaban para escuchar y participar en los informes de las alcaldesas Yazmín Alejandra Saldaña Pérez y Corina Esther Garza Arreola.

En Abasolo hizo saber que su administración promueve alternativas para el campo y cultivos más rentables para fortalecer la vocación agrícola del municipio, así como obras que hagan más ágil la comunicación entre municipios, tales como la ampliación del puente, infraestructura hidráulica y más viviendas para la gente de las comunidades.

En la plaza principal del municipio, el gobernador del estado recibió de la alcaldesa el documento que contiene el Segundo Informe de Actividades, donde tuvieron como testigo al pueblo reunido para saludar y convivir con el doctor Villarreal Anaya, quien acudió acompañado de secretarios y funcionarios de su gabinete.

Por otro lado, en Jiménez, el mandatario y la alcaldesa Garza Arreola pusieron la primera piedra del Centro de Bienestar del municipio y, ya en el evento del Informe, dijo que mantendrá de manera coordinada el apoyo a esa localidad. Asimismo, buscarán impulsar el turismo a partir de la gran historia que tiene esa comunidad, que en algún momento fue el centro político de la entidad, en el entendido de que será uno de los sitios beneficiados con la construcción del Arco Carretero Golfo de México. Por tanto, la población debe estar atenta para aprovechar las oportunidades que esa obra, aprobada por la presidenta de la República, dejará a la región.

La alcaldesa Corina Garza de Salazar hizo un reconocimiento al gobernador y a su esposa, la doctora María de Villarreal, por ser grandes aliados de Jiménez y porque con hechos demuestran que trabajan para impulsar la transformación en beneficio de los habitantes.

En ambos municipios, la asistencia de Villarreal Anaya a los informes de las alcaldesas generó grandes expectativas y, desde luego, reconocimiento, porque convivió con las personas y pareció no tener prisa alguna al dedicarse a escuchar a todos aquellos que estuvieron en su camino y que siempre tuvieron algo que comentar con él.

Falta la visita a Río Bravo, municipio que está pendiente debido a que el alcalde, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, del PAN, cambió la fecha de su informe. Sin embargo, el gobernador estará el sábado para reunirse con los habitantes de aquel lugar y comunicarles las acciones que el Estado ha llevado a cabo en su beneficio, así como para fortalecer el bienestar y la transformación