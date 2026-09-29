DIF Tamaulipas promueve conciencia sobre el Alzheimer con ciclo de conferencias

Especialistas compartieron información sobre la identificación de posibles signos de la enfermedad, los cuidados paliativos y el acompañamiento emocional a personas adultas mayores y sus familias.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 29 de 2026.- En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realizó el ciclo de conferencias “Comprender para Cuidar: Acompañando con amor, ciencia y dignidad a las personas con Alzheimer”, en el auditorio principal de la institución.

Durante la inauguración, Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal, destacó la importancia de generar espacios de información y sensibilización que contribuyan a construir una sociedad más empática y solidaria con las personas que requieren atención prioritaria.

“Para esta gestión humanista, encabezada por el doctor Américo Villarreal Anaya y para nuestra presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, es fundamental abrir estos espacios para informar y brindar herramientas que permitan fortalecer una sociedad más sensible y solidaria para quienes más lo necesitan”, expresó.

Asimismo, señaló que el Alzheimer representa retos no solo para quienes viven con esta enfermedad, sino también para sus familias y cuidadores, por lo que llamó a fomentar la prevención, la identificación oportuna de posibles signos y una cultura de acompañamiento basada en el respeto y la empatía.

El programa inició con la ponencia “Alzheimer: comprender para cuidar”, impartida por el doctor Silverio Iglesias Véliz, especialista en neurocirugía por el Hospital Universitario General Calixto García, de La Habana, Cuba, y jefe del Departamento Administrativo de Casa San Antonio del DIF Tamaulipas.

Posteriormente, el psicooncólogo Luis Gerardo Vázquez Torres presentó la conferencia “Cuidados paliativos en personas adultas mayores con Alzheimer y enfermedades crónicas: Cuidar con dignidad hasta el final”, en la que abordó aspectos relacionados con el acompañamiento emocional y los cuidados de quienes enfrentan padecimientos progresivos.

Las exposiciones dieron paso a una sesión de preguntas y respuestas, donde los asistentes pudieron resolver dudas sobre la identificación de los primeros signos del Alzheimer, las alternativas de atención y el apoyo psicológico que requieren tanto las personas que viven con la enfermedad como quienes están a cargo de sus cuidados.

Con estas actividades, los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas refrendaron su compromiso de promover el respeto y el acompañamiento digno hacia las personas adultas mayores, además de contribuir a generar conciencia sobre el Alzheimer y la importancia de procurar el bienestar y la calidad de vida de quienes lo padecen.