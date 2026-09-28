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Sigue cosecha de medallas para Tamaulipas en Paralimpiada Nacional 2026

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Guadalajara, Jalisco.- Septiembre 28 de 2026.- La Delegación de Tamaulipas sumó cuatro medallas durante el tercer día de actividad de la Paralimpiada Nacional 2026, que se desarrolla en Guadalajara, Jalisco, con representantes estatales que destacaron en las disciplinas de boccia y paranatación.

De acuerdo con los resultados otorgados por el comité organizador de la Paralimpiada, en boccia, la altamirense Alexia Geraldine Ornelas Morín conquistó la medalla de oro en la prueba Individual BC1 Femenil, dentro de la categoría Juvenil Menor. La atleta representa al municipio de Altamira y pertenece al club Guerreros por la Vida.

En paranatación, el tamaulipeco Gabriel Arvizo Camero, representante de Tampico, volvió a subir al podio y obtuvo la medalla de plata en los 100 metros dorso, categoría Juvenil Mayor S-14. Su entrenador es José Raúl Pastrana González.

El director del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, confirmó que en los 100 metros dorso, Santiago Fonseca Ramírez, de Reynosa, consiguió la medalla de plata en la categoría 13-15 S-6. El atleta es dirigido por el entrenador Carlo Barrón Martínez.

La cuarta presea para Tamaulipas fue de bronce, gracias a Ian Isai Arvizu Chávez, de Altamira, quien subió al podio en los 200 metros combinado, dentro de la categoría Juvenil Menor S-7. Su entrenador es Jesús Misael Martínez Duque.

Tamaulipas ha alcanzado la cifra de 15 preseas y mantiene su participación en el medallero de la Paralimpiada Nacional 2026, con representantes de distintos municipios que compiten en esta justa nacional.

 

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