Realizan estudiantes del Tecnológico de El Mante jornada de la salud mental

El Mante, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2026.- En el marco del Mes Nacional de la Prevención del Suicidio, estudiantes de tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) llevaron a cabo una jornada de activaciones dentro del plantel.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del instituto, señaló que el objetivo de esta jornada fue generar conciencia e informar a las y los estudiantes sobre la importancia de la salud mental, los síntomas de un problema de salud emocional y, por supuesto, la prevención del suicidio.

Explicó que durante la jornada se realizaron dinámicas informativas con mensajes orientados a fomentar el diálogo abierto sobre la salud emocional, así como a difundir información sobre los canales de apoyo con los que cuenta el tecnológico para brindar acompañamiento a quien lo necesite.

“Nos llena de orgullo ver a nuestros estudiantes tomar un papel activo en temas tan sensibles y necesarios como la salud mental. Esta actividad es una muestra de que la formación en el Tecnológico de El Mante va más allá del aula; estamos comprometidos con el bienestar integral de nuestra comunidad estudiantil, y estas iniciativas nos ayudan a construir un entorno donde hablar de estos temas deje de ser un tabú”, expresó.

Resaltó la importancia de que en las escuelas se aborden estos temas y que, en coordinación con las políticas públicas estatales, trabajen de manera conjunta para brindar espacios de escucha, orientación y acompañamiento a las nuevas generaciones, y refrendó el compromiso de la institución con la salud mental de su comunidad.

Subrayó que acciones como esta se suman a los esfuerzos que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en materia de atención y prevención de la salud mental en la juventud, y agradeció al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por el respaldo que reciben las instituciones de educación superior en Tamaulipas.