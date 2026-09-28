Proyecta UT Matamoros su liderazgo educativo con reconocimiento internacional

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2026.- En reconocimiento a su trabajo y resultados al frente de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), Diana Masso Quintana, rectora de la institución, recibió una proclamación oficial de la Ciudad de Brownsville en virtud de su liderazgo y desarrollo por la educación.

En la ceremonia de entrega se contó con la presencia de la cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, así como de Bryan Martínez, comisionado de la ciudad de Brownsville y representante del cabildo, quien hizo entrega de la proclamación.

Bryan Martínez destacó que Matamoros y Brownsville comparten mucho más que una frontera: comparten cultura, relaciones, familias, historia y una vida cotidiana que las convierte en una verdadera comunidad binacional. En este contexto, la educación representa uno de los principales puentes para fortalecer los vínculos y construir oportunidades para las nuevas generaciones.

Por su parte, Masso Quintana agradeció esta importante distinción que hace la ciudad de Brownsville y aseguró que recibirla representa un gran orgullo que comparte con estudiantes, docentes, personal administrativo, fundadores, egresadas y egresados que han construido la historia de la institución durante 25 años.

Destacó que la UT Matamoros ha impulsado una visión educativa vinculada estrechamente con las necesidades de la región y la frontera, promoviendo la formación de profesionistas técnicos e ingenieros que representan talento para la industria y contribuyen al desarrollo económico de la región.

Puntualizó que, bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya y con el respaldo del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, la universidad continúa trabajando para transformar vidas, generar oportunidades y formar el talento que impulsa el desarrollo de Matamoros y Tamaulipas.

Este reconocimiento proveniente de autoridades de Brownsville representa un momento significativo para Matamoros y para la Universidad Tecnológica de Matamoros, al reconocer una trayectoria de servicio y un proyecto educativo que, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, impacta más allá de la frontera y apuesta por el talento, la preparación profesional y el desarrollo de las nuevas generaciones