POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< A la “escuelita” los alcaldes de Morena

Si nos atenemos a las declaraciones de Luisa María Alcalde Luján cuando lideraba el partido Morena, los alcaldes de este partido serán capacitados, en lo que será la “Escuela Municipalista” de esta corriente política, para dar lugar a los mejores gobiernos. La afirmación de quien hoy es consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, no tiene porque perder sentido porque ella hoy tiene otra misión, por cierto, con mayor cercanía con quien detenta el mayor nivel de autoridad en el país.

El propósito de esta escuela, es dar origen a los mejores gobiernos, para lo cual, va acompañada de la intención, de que las políticas públicas sean un sello, que no haya dudas en la identidad de estas administraciones públicas, y esto comienza con la integración de una muestra de 100 alcaldes, que serán los gobernantes de los municipios con mayor número de habitantes.

Esos 100 alcaldes o alcaldesas, de los municipios de mayor población, observan con claridad las políticas de Morena, están comprometidos con la honestidad y con su pueblo. Esos son los buenos propósitos, sin embargo, ya han estado saliendo a la luz pública algunos casos donde está en entredicho los principios de no robar y no mentir.

Uno de los temas o asignaturas por cursar, son los gastos eficientes, hasta ahí suena bien, sin embargo, el propósito parece tener más fondo político que administrativo, porque intenta que haya tal identidad, que, quien pise ese municipio, sepa que se trata de un territorio morenista.

La creación de escuelas municipalistas suena bien cuando van ligadas al manejo eficiente del gasto público, y que toma en cuenta la formación no sólo de los alcaldes y principales alfiles de los gobiernos municipales, sino que incluyen a síndicos y regidores. Aquí el tema, es si estos ediles tendrán luz propia, o serán como hasta ahora, figuras dóciles y atentas a las instrucciones de una voz superior.

Veremos que resultados arroja la “Escuelita de Morena”.

LA ESTRATEGIA CON UN GUIÓN A SEGUIR POR LOS EDILES. – Por lo pronto tienen bien definida una estrategia, a la que denominan “Ejes y Medidas Principales” y que consisten en: El Día del Pueblo; Prioridad en Servicios Básicos, Austeridad Republicana y Escuela Municipalista.

En el primer caso, los alcaldes, ediles y funcionarios están obligados a destinar al menos un día a la semana para acudir a las colonias y comunidades, y atender de manera directa y sin intermediarios a los ciudadanos; en el tema de los servicios básicos, la instrucción es que los ayuntamientos deben debe de prescindir de gastos superfluos y obras suntuosas y canalizar el presupuesto a resolver necesidades prioritarias como el agua potable, drenaje, alumbrado público, limpieza, bacheo y pavimentación.

Por el contrario, la instrucción es la “Austeridad Republicana”, que exige planes estrictos de austeridad, frenar privilegios y optimizar los recursos públicos en beneficio de la población. En cuanto a la “Escuela Municipalista”, es un espacio de formación, para capacitar de manera obligatoria a alcaldes, síndicos, regidores, y cuadros del partido en temas de gestión eficiente, técnicos y de honestidad administrativa.

FORTALECE AMÉRICO VOCACIÓN AGRÍCOLA DE ABASOLO. – El Gobierno de Tamaulipas impulsa nuevas alternativas para el campo y productos más rentables para fortalecer su vocación agrícola; así como la construcción de obras entre ellas un puente, que vendrá a agilizar la comunicación con Jiménez, y más acciones en vivienda e infraestructura hidráulica, de eso dejó la certeza el gobernador Américo Villarreal Anaya al asistir al segundo informe de la presidenta municipal de Abasolo, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez.

En esa ocasión el mandatario tamaulipeco expresó: “En eso estamos trabajando, vamos por buen rumbo y podemos ver en municipios como en Abasolo mejores oportunidades, para que el área agropecuaria pueda comenzar a tener otro ritmo, o de variar lo que se puede sembrar de acuerdo a las condiciones climáticas y del mercado para tener mayor rentabilidad, y cómo el Gobierno del Estado puede contribuir para que también se anexe un valor agregado a la producción primaria”.

El informe de la presidenta Yazmín Alejandra Saldaña tuvo lugar este lunes 28 de septiembre en la plaza de Abasolo, el gobernador Villarreal recibió el documento de la alcaldesa, donde se precisan las acciones que se realizaron en este municipio como la gestión ante la CONAVI de 180 casas del programa Vivienda para el Bienestar y la construcción del puente entre Abasolo y Jiménez.

GATTÁS, MÁS COORDINACIÓN PARA MEJORAR OBRAS.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, presidió este lunes la reunión semanal de trabajo con secretarios y jefes de área de Obras Públicas y Servicios Públicos. Durante el encuentro, en el que participaron los titulares de Finanzas, Contraloría y Oficialía Mayor, fueron evaluados los avances del programa de obras que están en ejecución en distintos sectores de la ciudad, así como la eficiencia de los servicios públicos municipales.

Los servicios públicos estuvieron entre los temas revisados, es el caso de las acciones de recolección de basura y el mantenimiento y funcionamiento del alumbrado público, con el objetivo de fortalecer su operación y atender oportunamente las necesidades de las familias victorenses.

El Jefe Edilicio, reiteró que la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno de Victoria permite unificar esfuerzos, optimizar recursos y dar seguimiento puntual a las acciones y servicios que demanda la ciudadanía.

DÁMASO ANAYA PARTICIPA EN CUMBRE DE RECTORES EN JAPÓN. – El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en la agenda del encuentro internacional de la Universidad de Tsukuba, que reúne a titulares de 35 universidades mexicanas y japonesas, donde se articuló el debate académico hacia soluciones científicas con impacto social y la colaboración entre instituciones de ambos países.

Esta participación, es un hecho que fortalece la proyección internacional de la educación superior del estado, en este caso la hizo presente el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, quien figuró activamente en la 7.ª Cumbre de Rectores México-Japón, del 27 al 30 de septiembre de 2026, en la Universidad de Tsukuba, en Japón.

El evento reunió a titulares de 35 universidades mexicanas y japonesas, en ese escenario el rector de la UAT fungió como moderador en la Sesión 2, bajo el tema: “Infraestructura social, energías renovables y tecnología”, junto a la Dra. Chizuru Nishio, vicepresidenta y directora ejecutiva de la universidad anfitriona.

En esta mesa de diálogo, Dámaso Anaya coordinó la articulación académica entre destacados directivos e investigadores de instituciones clave como los centros de investigación CentroGeo, CIATEJ y CIATEC, así como de la Universidad de Kioto y la Universidad de Tsukuba, orientando el debate hacia soluciones científicas con impacto social.

Sin duda, esta participación refleja el peso institucional y la relevancia que ha cobrado la UAT en el panorama educativo internacional, el rector forma parte de la delegación mexicana encabezada por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia