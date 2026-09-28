Llega apoyo nutricional a ganaderos de González

González, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2026.- En una acción conjunta, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, el Ayuntamiento de González y productores pecuarios llevaron a cabo la entrega de paquetes nutricionales para ganado bovino, como parte de las acciones para fortalecer al sector pecuario y apoyar a los productores ante las condiciones de sequía.

Durante esta jornada se entregaron 18 paquetes nutricionales en beneficio de 35 productores de los ejidos Venustiano Carranza, Centauro, Gustavo A. Madero, Higuerón y Nicolás Bravo. Los paquetes consisten en suplemento proteico y sales minerales, elementos que contribuyen a mantener una adecuada condición corporal del ganado y favorecer su desempeño productivo, especialmente durante la temporada de sequía.

El director de Extensionismo Pecuario y Forestal, Eduardo Esteban Maraboto Martínez, explicó que esta suplementación forma parte de las tecnologías que se están implementando con los grupos de productores para mejorar las condiciones del ganado.

“Los paquetes nutricionales consisten en una suplementación que es parte de las tecnologías que estamos implementando en el grupo para apoyar tanto la preñez como una buena condición corporal del ganado, ahorita que está la sequía. Con estos paquetes logramos mantener el nivel de proteína que necesita el ganado”, señaló.

Agregó que estas acciones buscan fortalecer la productividad de los hatos ganaderos y mejorar los resultados reproductivos. “Con estos paquetes buscamos mejorar la cría, tener más becerros por año”, puntualizó.

Por su parte, el presidente municipal de González, Miguel Zúñiga Rodríguez, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los productores para hacer llegar estos apoyos al sector pecuario.

“Estamos muy contentos con el gobernador Américo Villarreal Anaya y con el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, por estos apoyos que hacen llegar a los productores pecuarios de este municipio. Ayudan mucho a la prevención y a la nutrición del animal; esto es parte del mejoramiento del estatus ganadero en Tamaulipas”, expresó.

En el evento también estuvieron presentes Silvestre Alcantar Rodríguez, técnico extensionista; Antonio Rodríguez Raya, representante del grupo de productores; Ernesto Mijail Belleza Flores, de Desarrollo Rural del municipio de González, así como productores beneficiados con los paquetes nutricionales.