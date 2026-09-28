LANZA CORRE EL COMBO LEALES: JERSEY LLEVA BOLETO INCLUÍDO

-Para el duelo del viernes en casa frente a Cruz Azul Hidalgo, los Leales tendrán promoción especial en la Tienda Oficial

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para premiar la lealtad de la gran afición azulnaranja, Correcaminos lanzó el Combo Leales, mismo que obsequiará un boleto en las cabeceras de Preferente Norte y Sur, para el juego del próximo viernes cuando en la Jornada 11, el equipo de la UAT reciba a Cruz Azul Hidalgo.

La promoción aplica en precio regular de las camisetas del ave universitaria, tanto la local rayada, la azul y también la naranja de visitante, que tienen un costo de $980 pesos, así como el jersey conmemorativo por el 46 Aniversario, que cuesta $1,500 pesos.

Para hacerse acreedores a dicha promoción, los Leales podrán acudir a la Tienda Oficial del Club Correcaminos de los días lunes, martes y miércoles, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que el jueves es horario corrido desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.

El viernes la Tienda Oficial permanece abierta desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche.

El apoyo de los Leales resultó fundamental el pasado viernes para obtener el triunfo en el Clásico Tamaulipeco frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero, cuando cerca de 9 mil asistentes permanecieron a pie firme alentando a Correcaminos pese a la lluvia que se dejó sentir, es por ello que este viernes la tropa del “Místico” Gabriel Pereyra busca contar de nuevo con un gran respaldo de la afición, para buscar la victoria frente a la filial cementera.

El partido está programado para el viernes 2 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, duelo para el cual los boletos ya se encuentran a la venta, también en la Tienda Oficial ubicada en el 16 Carrera Torres, a un costado del Patinadero.