Impulsan la cultura de paz y bienestar laboral en la STPS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2026.-Como parte de los compromisos impulsados por el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya para promover la cultura de la paz y el bienestar en las instituciones público-estatales, se realizó la plática “Mujeres Construyendo Paz y Mediando mi Yo Interior” orientada a brindar herramientas de gestión emocional y resolución pacífica de conflictos al personal del Edificio Gubernamental Tiempo Nuevo.

Durante el desarrollo de la jornada, impulsada bajo la visión del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, se destacó la relevancia de fortalecer la inteligencia emocional y la resiliencia en el ámbito laboral administrativo. Estas acciones permiten no solo prevenir el desgaste profesional y mejorar el clima organizacional en áreas de alta exigencia, sino también garantizar una atención ciudadana más empática, humana e imparcial.

La capacitación teórica y práctica abordó la transversalización de la perspectiva de género y el rol estratégico de las mujeres en la prevención de conflictos y la reconstrucción del tejido social. A través de dinámicas de introspección y técnicas de mediación, las participantes adquirieron capacidades clave para la negociación y el diálogo constructivo dentro y fuera del entorno institucional.

El encuentro contó con la participación de la directora de Género e Inclusión Laboral, Cristina Mayela Lavín Sada, responsable de la coordinación del evento, así como de Margarita Monserrat Pérez Barrón y Anabel Almazán Botello, personal de la Dirección de Capacitación en Mediación de la Secretaría General de Gobierno, quienes tuvieron a su cargo la impartición de la plática.

Con estas iniciativas, la dependencia reafirma su compromiso con el modelo de gobierno humanista y de la transformación de Américo Villarreal Anaya, consolidando entornos laborales equitativos, saludables y con una vocación permanente de servicio y paz social.