Fortalece UPV la formación de futuros ingenieros en herramientas de seguridad informática

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2026.- La Universidad Politécnica de Victoria (UPV) realizó el curso “Cómo ser un Hacker Ético”, con el objetivo de fortalecer las habilidades de sus estudiantes en temas de vanguardia, atendido por jóvenes que cursan la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital y personal administrativo de la institución.

El rector de la UPV, Luis Felipe Castillo Cortés, indicó que esta capacitación se efectuó en seis sesiones, donde las y los asistentes recibieron herramientas que fortalecieron los conocimientos adquiridos en las aulas y talleres, por lo que será de máxima utilidad para los futuros ingenieros de esta especialidad.

Expresó que se abordaron temas como los conceptos generales de redes, comunicaciones y protocolos; dominar las herramientas y metodologías necesarias para realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración con un enfoque apegado a la ética profesional; además de desarrollar la capacidad de pensar como lo haría un atacante, a fin de anticipar y prevenir riesgos de seguridad.

Informó que el curso fue impartido por Víctor Hugo Miranda Olvera, ethical hacker profesional, pentester y perito en informática forense, con más de 30 años de experiencia en seguridad informática en los sectores financiero, gubernamental y corporativo, bajo la coordinación de Jaime Enrique Sanjinés Castillo, titular del Departamento de Servicios Informáticos, y de José Fidencio López Luna, director del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

Enfatizó que este tipo de actividades reafirman el compromiso de la UPV de fortalecer las competencias digitales de la comunidad universitaria y seguir impulsando espacios de formación complementaria en temas de vanguardia tecnológica, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.