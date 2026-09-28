Fortalece Dámaso Anaya proyección global de la UAT en la Cumbre de Rectores en Japón

El rector participó en la agenda del encuentro internacional de la Universidad de Tsukuba, que reúne a titulares de 35 universidades mexicanas y japonesas, donde articuló el debate académico hacia soluciones científicas con impacto social y la colaboración entre instituciones de ambos países

Tsukuba, Japón.- 28 de septiembre de 2026.- En un hecho que fortalece la proyección internacional de la educación superior del estado, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participa activamente en la 7.ª Cumbre de Rectores México-Japón, del 27 al 30 de septiembre de 2026, en la Universidad de Tsukuba, en Japón.

En el encuentro, que reúne a titulares de 35 universidades mexicanas y japonesas, el rector de la UAT fungió como moderador en la “Sesión 2: Infraestructura social, energías renovables y tecnología”, junto a la Dra. Chizuru Nishio, vicepresidenta y directora ejecutiva de la universidad anfitriona.

En dicha mesa de diálogo, Dámaso Anaya coordinó la articulación académica entre destacados directivos e investigadores de instituciones clave como los centros de investigación CentroGeo, CIATEJ y CIATEC, así como de la Universidad de Kioto y la Universidad de Tsukuba, orientando el debate hacia soluciones científicas con impacto social.

Reflejando el peso institucional y la relevancia que ha cobrado la UAT en el panorama educativo internacional, el rector forma parte de la delegación mexicana encabezada por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia.

Como parte de las actividades oficiales de esta gira internacional, participó en la ceremonia de bienvenida en la Embajada de México en Japón, que presidió el ministro del Servicio Exterior Mexicano y encargado de Asuntos Económicos de la sede diplomática, Sergio Sierra Bernal.

Durante esta visita, Dámaso Anaya sostuvo un encuentro de acercamiento con el presidente de la Universidad de Tsukuba, Kyosuke Nagata, y con sus homólogos rectores de ambas naciones, subrayando que la máxima casa de estudios de Tamaulipas continuará tendiendo puentes para que estudiantes y docentes accedan a más y mejores oportunidades globales.

Bajo el lema de esta cumbre: “Resolviendo desafíos globales y creando nuevas perspectivas de futuro a través de la cocreación, la ciencia y tecnología avanzada, y la sociedad glocal”, la participación de la UAT se alineó a los grandes consensos internacionales que abordan temas estratégicos para el desarrollo sustentable y tecnológico.

En este marco, las instituciones de ambos países enfatizaron la trascendencia de articular agendas comunes en inteligencia artificial (IA), robótica, energías renovables, desarrollo de semiconductores, cadenas de producción resilientes y emprendimiento de startups, siempre bajo principios éticos, de responsabilidad social universitaria e inclusión internacional.

El encuentro, coordinado por la ANUIES y la Embajada de México en Japón, reunió también a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), así como a los Ministerios de Asuntos Exteriores (MOFA) y de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) del gobierno japonés.