Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Américo cierra su gira hoy “Pueblo por Pueblo”

Este lunes 28 de septiembre de 2026, en Abasolo y Jiménez, el gobernador Américo Villarreal Anaya concluye un recorrido inédito, relámpago, continuo e ininterrumpido por todos los municipios de Tamaulipas, donde acompaña y escucha los informes de Gobierno, en esta ocasión ya nada más de sus alcaldesas que quedan; Yasmín Alejandra Saldaña Pérez y Corina Esther Garza Arreola, respectivamente. La primera pertenece al PT y la segunda al PVEM, aunque su administración municipal (periodo 2024-2027) mantiene una estrecha afinidad y colaboración con los principios de la Cuarta Transformación.

Durante este mes que está por concluir, el mandatario tamaulipeco emprendió una gira que lo llevó “Pueblo por Pueblo” por Tamaulipas, con un propósito muy concreto: estar presente y escuchar personalmente la rendición de cuentas de las y los presidentes municipales. Este lunes, con sus visitas a Abasolo y Jiménez, llegará a su conclusión una ruta que ha llamado particularmente la atención por su alcance: recorrer los municipios tamaulipecos para acompañar a sus autoridades durante sus informes de gobierno, donde hay recorridos que se miden en kilómetros y otros que se miden por la cercanía que dejan.

Pero la gira fue mucho más que sentarse a escuchar informes. En cada municipio también hubo contacto con la gente. Entre saludos, encuentros y conversaciones, ciudadanos aprovecharon la presencia del gobernador para acercarse y hacerle llegar directamente peticiones, planteamientos y necesidades de sus comunidades; muchas de esas solicitudes llegaron literalmente a sus manos.

Ese contacto directo permitió que problemas que muchas veces recorren largos caminos administrativos pudieran ser planteados frente al titular del Ejecutivo estatal. Ahora corresponderá a las distintas áreas del Gobierno del Estado dar seguimiento y, en su caso, respuesta a esas peticiones. Ahí está quizá una de las imágenes más significativas que deja el recorrido histórico por la entidad: un gobernador que no solamente llegó a hablar, sino también a escuchar y recibir de primera mano las inquietudes de la gente.

Desde la frontera hasta el sur; desde las ciudades más pobladas hasta los municipios pequeños y las comunidades rurales, la presencia del gobernador envió además un mensaje institucional importante. Gobernar Tamaulipas no solamente ocurre desde Palacio de Gobierno, también significa recorrer sus carreteras, llegar a sus plazas, escuchar a los alcaldes y mantener contacto directo con quienes viven diariamente las necesidades y esperanzas de cada región.

Otro elemento relevante fue que el recorrido alcanzó municipios encabezados por autoridades de diferentes fuerzas políticas como los que visita hoy mismo. La relación institucional entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, se mostró por encima de colores partidistas: las necesidades de una comunidad no tienen partido.

En varios puntos del recorrido se observó una recepción cercana de las comunidades y para muchos ciudadanos, particularmente en los municipios más pequeños. Ver al gobernador presente significó algo más que cumplir con el protocolo de un informe: significó sentir que su municipio también cuenta, porque no hay municipios grandes ni municipios pequeños cuando se trata de escuchar a Tamaulipas. Jiménez y Abasolo escribirán este lunes las últimas páginas de este recorrido “Pueblo por Pueblo”, como lo describimos desde un principio en este mismo espacio y del cual hemos sido testigo de ello.

Por tal motivo, después vendrá una tarea igualmente importante: convertir lo escuchado, lo solicitado y lo recibido durante estas semanas en seguimiento, gestión y respuestas. Quedará también una imagen difícil de ignorar: la de un gobernador recorriendo Tamaulipas “municipio por municipio”, escuchando a sus autoridades, saludando a su gente y recibiendo directamente sus peticiones, porque la cercanía no solamente se dice, la cercanía se demuestra caminando, escuchando y estando presente PUEBLO POR PUEBLO y como él mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones: “Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”, como el eje central de un gobierno humanista, alineado con los principios de igualdad y derechos sociales. Así concluye hoy esta gira fructífera e inédita e histórica por todo lo largo y ancho de Tamaulipas. Seguramente para cuando usted este leyendo estas líneas ya se consumó todo esto.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, también cierra esta gira memorable “Pueblo por Pueblo” la senadora Olga Sosa Ruiz, quien no faltó a ninguno de los informes que presentaron las y los presidentes municipales en sus rendiciones de cuentas; excepto cuando tuvo que regresar a las actividades legislativas, pero ahí las vimos muy activa y de buen ánimo siempre. Seguramente hoy cierra con broche de oro este recorrido que hace a lado del Jefe del Ejecutivo con quien hace equipo para impulsar una legislación emanada desde el territorio.

2.- También hay que destacar que la Mantense July Matta, es la Secretaria de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas y la vimos muy activa y atenta en casi todos los informes de Gobierno de las y los alcaldes de la entidad; la misma que viene encabezando reuniones con militancia, pero además a repartir el periódico de Regeneración y se hace acompañar siempre de destacados morenistas de los municipios que visita. Enhorabuena para tu niña hermosa por sus primeros 16 años de vida. Dana, y que vengan 100 años más de vida para que los disfrute a lado de los suyos y amistades.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco