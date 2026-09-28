Con obras hidráulicas y programas de bienestar, Jiménez y Abasolo, mejora la calidad de vida de las familias: Olga Sosa

– Gestión del Gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece la pavimentación municipal y la justicia social, distribuyendo la riqueza.

Jiménez, Tamaulipas.- La Senadora de la República, Olga Sosa Ruiz, reconoció los avances presentados al gobernador Américo Villarreal Anaya, en los informes de Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, de Abasolo y Corina Esther Garza Arreola, de Jiménez, en los que destacan obras hidráulicas y programas del bienestar.

“El Segundo Informe de Gobierno de mi amiga Corina Garza Arreola nos permite conocer las acciones emprendidas en Jiménez y el trabajo de coordinación que su administración ha mantenido con los gobiernos de la Cuarta Transformación”, enfatizó la legisladora.

La congresista federal destacó que el trabajo informado se traduce en infraestructura hidráulica, apoyo al campo y la ganadería. Destaca también el inicio de la construcción del Centro de Bienestar.

En los últimos cuatro años 450 millones de pesos han llegado a Jiménez en programas federales del bienestar y obra pública, beneficiando a dos mil 440 habitantes que reciben al menos un programa en este municipio.

En Abasolo destacan obras de infraestructura hidráulica

En Abasolo destacan obras de infraestructura hidráulica para abastecer a comunidades a base de energía solar, así como la rehabilitación de caminos rurales para mejorar el tránsito y conectividad; igualmente, en el municipio se dispersa semilla mejorada, fertilizantes y más de ocho mil cabezas de ganado vacunadas contra el gusano barrenador.

“En el Segundo Informe de Gobierno de la doctora Yazmin Saldaña nos permite conocer las acciones emprendidas en coordinación con el gobierno de Américo Villarreal Anaya y los resultados que hoy se reflejan en el bienestar del pueblo de Abasolo”, indicó la senadora.

En este municipio con vocación ganadera y agrícola, el gobernador Américo Villarreal destacó la reparación de caminos y carreteras, así como el apoyo al campo y la autorización de la construcción del puente Jiménez-Abasolo, un anhelo de los habitantes desde hace décadas.