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CEDES Reynosa impulsa la reinserción social a través del arte

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-Con estas iniciativas se fortalece la formación cultural y artística de las PPLs

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 28 de 2026.- Un total de 29 personas privadas de la libertad (PPLs), entre ellas seis mujeres, participaron en la ceremonia de premiación y entrega de reconocimientos del curso de pintura y dibujo realizado en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa.

Durante la actividad, las y los participantes presentaron las obras realizadas a lo largo del curso, demostrando creatividad, disciplina y talento artístico.

Estas actividades forman parte de las acciones de reinserción social que promueven el desarrollo integral de las personas privadas de la libertad, mediante espacios de capacitación, expresión artística y convivencia positiva.

A través de estas iniciativas, el CEDES Reynosa fortalece la formación cultural y artística de su población, además del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, factores que constituyen los ejes rectores de la reinserción social de las PPLs.

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