Salud, obra pública y seguridad consolidan la transformación de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2026.-A unos días de que se cumplan cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya, los secretarios de Salud y Obras Públicas y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública destacaron las acciones emprendidas que han permitido a Tamaulipas consolidar la transformación en estos tres ejes fundamentales en el quehacer del gobierno estatal.

La salud como derecho y la coordinación con IMSS-Bienestar; la obra que llega a los 43 municipios y termina lo que estaba abandonado, y la reconstrucción de la policía estatal y la confianza que regresa, fueron los temas que se abordaron este domingo en el programa especial de Diálogos con Américo.

En la edición dominical, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, destacó el trabajo que se realiza en Tamaulipas y que ha permitido que nuestra entidad siga siendo el único estado que durante este año no presenta casos de sarampión y registra cero defunciones por dengue y COVID.

Además, se refirió al programa que anunció recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum para la apertura de 12 mil consultorios médicos en todo el país, para acercar a la población el servicio médico de atención primaria.

Explicó que en Tamaulipas se prevén 430 unidades en los 43 municipios, en las zonas urbanas y en zonas suburbanas, que contarán con médico, enfermera, equipamiento y abasto de medicamentos para la atención de enfermedades que son de primer nivel.

Mencionó los avances en el sistema de salud de Tamaulipas con la implementación del código infarto, que con el amplio conocimiento del gobernador Américo Villarreal en este sentido ha permitido disminuir hasta un 25% las muertes precisamente por infarto.

También destacó el código oro que, a través de los comités interinstitucionales de salud materna, ha logrado que en Tamaulipas ninguna mujer embarazada haya tenido algún problema de preeclampsia, hemorragia o alguna urgencia médica.

El titular de Salud también se refirió a los hospitales del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero y del ISSSTE en Tampico, que recientemente inauguró la presidenta Claudia Sheinbaum y que representan un logro para la atención de la salud de las y los tamaulipecos.

“Creo que ha sido una gran aportación, un gran apoyo de la presidenta para Tamaulipas, para el señor gobernador y que eso a nivel de la salud nos va a poder permitir dar mejor y mayor atención obviamente a nuestra población”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas en el estado, Pedro Cepeda Anaya, hizo un recuento de las acciones emprendidas desde el inicio de la administración para rescatar aquellas obras que estuvieron abandonadas durante muchos años y que, con la visión del gobernador Américo Villarreal, hoy son una realidad y están al servicio de las y los tamaulipecos como “una herramienta de justicia social”, dijo.

Mencionó que por cuarto año consecutivo, la obra pública llega a los 43 municipios del estado y, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal, la mayoría de los contratos de obra queda en empresas tamaulipecas, a fin de que la derrama que se genera llegue a la gente de nuestro estado, sin sacrificar calidad ni transparencia.

El Secretario de Obras Públicas mencionó la terminación de la carretera Mante-Ocampo-Tula, el rescate del hospital de Ciudad Madero, el puente roto de Altamira y, próximamente, el puente del poblado Magueyes en el municipio de Mainero como algunas de las obras rescatadas por el gobierno de Américo Villarreal y puestas al servicio de la población.

Mencionó que infraestructura educativa este año cerrará con más de 2 mil millones de pesos en obra pública estatal y, en cuanto a obra deportiva, serán casi 400 millones de pesos de inversión.

De manera especial, Pedro Cepeda se refirió a los 700 millones de pesos que destina el Gobierno del Estado para la construcción de la planta potabilizadora y las obras complementarias de la segunda línea del acueducto que realiza la Conagua y que va de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria.

Durante su intervención en el programa Diálogos con Américo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, mencionó que bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas participa en la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmó que en Tamaulipas se trabaja todos los días para mantener la paz social, la reconstrucción del tejido social y en la transformación y profesionalización de la Guardia Estatal, en apego al plan rector actualizado por el secretario ejecutivo nacional.

Agregó que hoy la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una división de tránsito, Guardia de Género, Policía Cibernética y se trabaja fomentando la especialidad en los trabajos de la seguridad.

“Hoy se hace investigación, hoy se establece el estado de derecho y es una puntual estrategia legal la que se sigue para poder establecer la penalidad en contra de los generadores de violencia y que eso permita a la ciudadanía tener mejores esquemas de seguridad, de una forma más específica de establecer el estado de derecho en Tamaulipas”, mencionó.

Agregó que el reto es seguir trabajando cercanos a la gente, fortalecer el combate a la impunidad, fomentar las acciones de seguridad para contribuir a la percepción y que la gente tenga una mejor sensación al transitar y al vivir en Tamaulipas y fortalecer la coordinación para las labores de investigación y la aplicación de la justicia.