Refuerza la UAT brigadas de contención frente al gusano barrenador en Tamaulipas

A través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la máxima casa de estudios une esfuerzos con el Gobierno del Estado, SENASICA y productores para proteger la salud pública y el sector ganadero.

Ciudad Victoria, Tam.- 27 de septiembre de 2026.- Ante el riesgo crítico que representa para la salud pública y veterinaria el gusano barrenador del ganado (GBG), causado por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), ha puesto en marcha un riguroso plan institucional de contención epidemiológica y respuesta rápida en la entidad.

El rector Dámaso Anaya Alvarado impulsa un estrecho puente de vinculación entre la UAT y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, gobiernos municipales, autoridades de salud animal, como SENASICA y SADER, asociaciones ganaderas y la comunidad agraria para contribuir a frenar el avance de esta plaga.

En ese sentido, se ha puesto en marcha un plan de contingencia que se fundamenta en los siguientes ejes estratégicos:

Con el apoyo de brigadas universitarias se trabaja en jornadas de concientización y capacitación a pequeños y medianos productores en comunidades rurales de alta vulnerabilidad. Estas actividades incluyen la divulgación de protocolos de manejo, como la curación de ombligos en neonatos y desinfección de heridas, la identificación temprana de moscas adultas y larvas de la mosca hominivorax, entre otras.

Se trabaja en el monitoreo epidemiológico mediante una red de trampas específicas (tipo bandera y de supresión) en puntos estratégicos para la captura de moscas adultas. Los especímenes recolectados son sometidos a clasificación taxonómica en los laboratorios de la UAT para emitir alertas tempranas.

De igual manera, se apoya con atención médica veterinaria de especialistas de la UAT que brindan atención en campo a animales con cuadros clínicos de miasis (infección parasitaria provocada cuando las larvas se desarrollan en los tejidos vivos o heridas).

El plan estratégico comprende el control químico de precisión por aspersión mediante el uso de drones para la aplicación focalizada de los insecticidas cipermetrina y clorpirifos, que son ampliamente utilizados en el combate de plagas en la agricultura y la ganadería.

Con el objetivo de consolidar estas acciones, en las que participan también estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y de la Facultad de Enfermería Victoria, la UAT reafirma su compromiso social y científico comprometiéndose a mantener activas sus brigadas por tiempo indefinido, promover la investigación científica orientada al control del GBG y garantizar que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia continúe operando como un centro de referencia y recepción asistencial abierta ante cualquier brote.