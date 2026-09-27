Impulsan en Tamaulipas turismo sustentable y el cuidado de océanos

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2026.- Por medio de un amplio programa de realidad virtual, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas y el Corporativo Oxxo siembran la semilla para el cuidado de los océanos y un turismo sustentable en pro de las próximas generaciones.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, explicó que el programa se aplica en diversas Escuelas de Educación Básica del Estado, entre ellas la Primaria “Gregorio Torres Quintero” y planteles de Secundaria, con el objetivo de acercar a las y los estudiantes a experiencias inmersivas relacionadas con el medio ambiente.

A través de esta herramienta tecnológica, se busca generar conciencia ambiental desde edades tempranas, motivando a niñas y niños a valorar y proteger los recursos naturales de México y Tamaulipas.

Destacó que es un proyecto enfocado en la educación ambiental y el cuidado de los ecosistemas marinos, que impulsa la participación ciudadana de manera activa y responsable.

Con estas acciones, se fortalece una cultura de respeto hacia el entorno, lo que se traduce en un turismo más sustentable y comprometido con el futuro del estado.

“Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha impulsado el cuidado de la biodiversidad del estado y de forma permanente participamos en la limpieza de las playas, entre otras más”, señaló.

Para lograrlo, se trabaja de forma constante con diversos sectores de voluntarios preocupados por el legado que se heredará a las próximas generaciones, consolidando así un Tamaulipas más limpio y consciente, concluyó Hernández Rodríguez.