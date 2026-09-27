Entregan paquetes tecnológicos nutricionales a grupo de productores apícolas

Con el propósito de fortalecer la sanidad, nutrición y productividad de las colmenas durante la temporada crítica de estiaje y escasez de floración

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2026 .- Con el objetivo de fortalecer la sanidad, nutrición y productividad de las colmenas durante la temporada crítica de estiaje y escasez de floración, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo la entrega de paquetes tecnológicos nutricionales al grupo de productores apícolas “Mieles de Padilla”, en el Ejido Santa Librada.

A través de la Dirección de Extensionismo Pecuario y Forestal, se otorgaron un total de 88 paquetes tecnológicos en beneficio de productores de la zona centro del estado, que representan 6 mil litros de fructosa y mil 200 kilogramos de suplemento proteico para fortalecer la alimentación de las abejas.

Del total de apoyos entregados, 40 paquetes corresponden a suplementación energética, equivalentes a 6 mil litros de fructosa, mientras que 48 paquetes son de suplementación proteica, equivalentes a mil 200 kilogramos de alimento proteico.

La entrega fue coordinada por el director de Extensionismo Pecuario y Forestal, Eduardo Esteban Maraboto Martínez, y el responsable del grupo de productores apícolas “Mieles de Padilla”, Francisco Zarate Rodríguez, quienes acompañaron a los productores beneficiarios durante esta jornada.

Este apoyo, otorgado a través del programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico, busca contribuir a mantener las condiciones de sanidad y nutrición de las colmenas durante el periodo de estiaje y baja disponibilidad de floración, así como reducir la tasa de mortandad y favorecer la continuidad de la actividad apícola.

Con estas acciones, se busca que las unidades de producción cuenten con mejores condiciones para enfrentar la temporada crítica y mantener su capacidad productiva de cara al próximo ciclo, fortaleciendo una actividad que forma parte de la economía y del desarrollo productivo de la zona centro de Tamaulipas.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, refrenda su compromiso de impulsar acciones y programas dirigidos al fortalecimiento del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal, así como de brindar acompañamiento a las y los productores de Tamaulipas.