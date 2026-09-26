“Ya le toca a Villa de Casas”: Américo destaca los proyectos de vivienda, energía y obras

-Acudió al informe del alcalde Jorge Humberto Hinojosa

Casas, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2026.- En el municipio de Casas, el Gobierno del Estado impulsa proyectos que generen desarrollo y bienestar porque “ya le toca a Villa de Casas”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya al destacar acciones como la gestión de 200 casas del programa Vivienda para el Bienestar, un nuevo Parque Eólico, la electrificación al 100% y la Gasolinera del Bienestar.

“Ya le toca a Villa de Casas, el apoyo y las acciones para poder apoyar a su gente y que puedan buscarse áreas de oportunidad para salir adelante con la vocación de sustento que se puede dar en cada una de las diferentes áreas ganaderas, agrícolas, de producción de carbón, de servicios que se están gestando en el desarrollo también propio de nuestra entidad”, dijo.

Este sábado, en el informe número 40 al que asistió el gobernador como parte de su recorrido por todo el estado, Américo Villarreal informó que en los últimos cuatro años a Villa de Casas le han llegado junto con los apoyos federales, más la obra pública, 316 millones de pesos, mientras que por parte de los Programas de Bienestar llegan aproximadamente 78 millones de pesos al año para beneficiar a 1,585 habitantes de este municipio.

El mandatario tamaulipeco reconoció el trabajo del presidente municipal Jorge Humberto Hinojosa García, quien durante la entrega de su Segundo Informe de Gobierno presentó una serie de videos con los testimonios de personas beneficiadas con diversos apoyos en salud, vivienda, electrificación y aparatos funcionales.

“El último gran pilar de nuestro gobierno es el humanismo y a través del humanismo que hoy vimos reflejado en muchos videos que se nos proyectaron, pues satisfacer las necesidades a las que ahora tenemos derecho”, mencionó.

El gobernador expuso que a través de la Secretaría de Energía ya se recibió la autorización de un nuevo parque para generación de energía eólica que se ubicará en Casas, pero se busca que esté dentro de polígonos que pertenecen a los ejidos para que el compromiso de la renta de las empresas quede en la comunidad y no en empresarios o pequeños propietarios.

Agregó que también avanza el proyecto de la Gasolinera del Bienestar para tener mejores precios de gasolina, así como la gestión de terrenos para la construcción de 200 casas del programa Vivienda para el Bienestar a través de la CONAVI, además de la generación de empleos con la construcción en marcha de la segunda línea del acueducto y de la planta potabilizadora que se llevan a cabo en este municipio.

“Por último, pues nada más volver a felicitar a nuestro amigo Humberto Hinojosa porque ha mostrado un buen gobierno, con cuentas claras y transparentes del ejercicio de su presupuesto de egresos, enfocado al servicio de la gente y en áreas de oportunidad para su municipio, que estamos buscando y trabajando en forma conjunta con nuestro equipo de los secretarios del Gobierno del Estado”, manifestó.

Jorge Humberto Hinojosa García, presidente municipal de Casas, agradeció la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya y reconoció su respaldo y disposición para trabajar en beneficio de las familias de este municipio.

“Señor gobernador, gracias por escuchar a Casas, gracias por abrir las puertas de su gobierno”, expresó.

En su informe, se refirió de manera especial a la apertura del Centro Integral del Bienestar Casas, un espacio creado con el respaldo del Gobierno del Estado para acercar la atención médica a las y los casenses con servicios completamente gratuitos.

“Nuestro gobernador doctor Américo Villarreal Anaya ha puesto especial énfasis en fortalecer el sistema en la salud y desde Casas hemos acompañado ese esfuerzo poniendo toda nuestra capacidad y nuestro compromiso, porque la salud no es un privilegio sino un derecho al que nuestras familias accedan de manera digna y cercana”, mencionó.

También reconoció el respaldo del DIF Tamaulipas, una institución que ha sido parte fundamental de este esfuerzo en Casas, llevando programas alimentarios, desayunos escolares, brigadas, atención a adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos a las familias vulnerables.

“Quiero también agradecer de manera muy especial a la doctora María de Villarreal, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, por su respaldo y por esa manera tan cercana de acompañar a nuestras familias llevando atenciones a quienes más lo necesitan”, indicó.

Antes de la presentación del informe, el gobernador y la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, llevaron a cabo la entrega de 13 estufas ecológicas a familias del ejido El Nogalito, de Casas, como parte del programa de Desarrollo Comunitario y Economía, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y, a su vez, reducir los riesgos a la salud.