RINDE HOMENAJE CORRECAMINOS A SUS LEYENDAS

-Con un tributo a través de un mural y la placa que nombra a la Sala de Prensa como “Carlos Adrián Avilés”, concluyen festejos por el 46 Aniversario

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En emotivo acto, el Club de Futbol Correcaminos rindió tributo a quienes en 46 años de historia, han aportado su esfuerzo para construir la identidad del equipo representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Fue así como este viernes previo al Clásico Tamaulipeco, se desarrollaron dos actos en el Estadio Marte R. Gómez que reconocieron las aportaciones de grandes hombres que hoy son Leyendas Correcaminos.

En primera instancia, la Sala de Prensa del Estadio Olímpico Victoria, es nombrada a partir de la fecha “Don Carlos Adrián Avilés Bortolussi”, en honor al maestro de la locución que con sus célebres frases como “Aquí Puros Correcaminos”, además desde sus espacios informativos y de entretenimiento, impulsó el deporte en Victoria y en el estado.

Sus hijos Marisa y Carlos Avilés Arreola, además de nietos y demás familiares, fueron los encargados de develar la placa.

En tanto que en el pasillo principal del Estadio, fue develado un mural, obra del artista plástico Miguel Parras, en donde se retratan a ex futbolistas, aficionados, directores técnicos, ex presidentes, que aportaron desde sus encomiendas para escribir memorables páginas en la historia del Club.

Rodolfo Richardson Smith, Raúl Martínez Sambulá, René Mendieta, Francisco Cervantes, Santiago Sansininea, Javier Garibaldi, José Raymundo Tobías, Norberto Orrego, Nicolás Saucedo y Diego Olsina, son los jugadores que aparecen en la placa.

Diego Malta campeón de ascenso a Primera División en 1987 y José Mansur, campeón de Segunda División B y fundador del Club, son los directores técnicos presentes, mientras que Francisco Filizola y Enrique de la Garza Ferrer, ex presidentes del ave y con quienes se obtuvieron los títulos que posee la institución hasta la fecha, también fueron homenajeados.

Cruz Valadez, Don Carlos Avilés, Don Miguel Caballero y Aurelio López “La Lila”, personajes que han aportado para forjar la identidad del Club, también fueron inmortalizados.

Familiares y amigos atestiguaron el acto que presidió Armando Arce Serna, presidente de Correcaminos, quien a nombre del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, rindió este tributo y agradeció las facilidades brindadas al Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte que preside Manuel Virués Lozano, para que estos homenajes fueran posibles.

Durante un mes de celebración, Correcaminos celebró su 46 Aniversario que incluyó además de estos homenajes, actividades de responsabilidad social y un jersey conmemorativo que ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional por su belleza y elegancia, que lo han convertido en una de las camisetas más vendidas en la historia del Club.