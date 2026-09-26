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Realizan Jornada de Profesionalización Municipal en materia de Rendición de Cuentas, en Tampico 

22 min ago
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-La actividad consistió en impartir contenidos relacionados con transparencia y acceso a la información pública

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2026.- Participa Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, en la Jornada de Profesionalización Municipal en materia de Rendición de Cuentas 2026, organizada por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.

La capacitación, estuvo dirigida a personas servidoras públicas en la zona sur de la entidad con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades de quienes intervienen en las actividades relacionadas con la gestión pública.

Durante el desarrollo de esta actividad, el personal de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas impartió contenidos relacionados con transparencia y acceso a la información pública, destacando aspectos del marco normativo aplicable, así como elementos relevantes para su adecuada implementación en el ámbito municipal.

A través de estas jornadas, la Autoridad Garante local refrenda su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la profesionalización de las personas servidoras públicas, en sincronía con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar un gobierno al servicio de las y los tamaulipecos a través de instituciones sólidas.

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