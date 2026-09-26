Programa de electrificación total, vivienda y rehabilitación de presas, mejora la calidad de vida de los habitantes de Casas: Olga Sosa

En el Segundo Informe del alcalde Beto Hinojosa destacan la reparación de caminos, rehabilitación del centro de salud, mejora de cien kilómetros de calles rurales y acciones de bienestar

Casas, Tamaulipas.- La Senadora Olga Sosa Ruiz, reconoció las obras y acciones presentadas al gobernador Américo Villarreal Anaya en el Segundo Informe de Gobierno del alcalde José Humberto Hinojosa García, entre las que destacan el programa Electrificación al 100 por ciento, rehabilitación de presas y cuartos mejorados, en coordinación con la federación y el estado.

“En Villa de Casas, mi amigo Beto Hinojosa rinde cuentas a su pueblo sobre el trabajo realizado durante este segundo año de gobierno. Con más de 1200 audiencias ciudadanas Casas se convierte en un Gobierno cercano a la gente, infraestructura educativa, y bienestar social además de una importante gestión en materia de presas que abastecen agua, caminos rurales, cuartos dormitorios y electrificación al cien”, destacó Olga Sosa.

Al enumerar las acciones de la administración municipal el alcalde Beto Hinojosa subrayó la perforación de pozos, la reparación de presas y la reposición de equipos de bombeo, para dotar de agua a comunidades rurales; así mismo, destacó la entrega de dotaciones alimentarias a personas vulnerables y la puesta en marcha del Centro Integral de Bienestar de Casas.

De igual forma, el alcalde destacó la inversión en educación, salud y bienestar a través de las acciones del sistema DIF municipal.

Durante su mensaje el gobernador Américo Villarreal destacó la disposición de los municipios para identificar junto al gobierno del estado las necesidades prioritarias para las comunidades y reconoció que la gestión del alcalde se traduce en beneficios para los habitantes.

En Casas, federación y estado han invertido en los últimos cuatro años 316 millones de pesos en obras y programas del bienestar, lo que representa una derrama económica de 78 millones de pesos al año, en beneficio de mil 500 habitantes. Adicionalmente se proyecta la construcción de 200 viviendas mejoradas de CONAVI.

“Con compromiso y valores humanistas, la administración de Beto Hinojosa mantiene el propósito de impulsar el desarrollo, la transparencia y el bienestar de su gente”, puntualizó la Senadora