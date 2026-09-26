MANTIENE CORRECAMINOS DOMINIO EN EL CLÁSICO TAMAULIPECO

-El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se impone 1 a 0 a la Jaiba Brava y regresa a la senda del triunfo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un gol del “Comandante” Omar Islas por la vía penal al minuto 54, Correcaminos se adueñó del triunfo en el Clásico Tamaulipeco 44, que se disputó esta noche en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llegó así 15 unidades y se ubicó en la sexta posición de la tabla general, al acumular su cuarto triunfo de la campaña y repetirá en casa la próxima jornada, cuando reciba el viernes al Cruz Azul Hidalgo.

Dominio de principio a fin para la escuadra del “Místico” Pereyra, que en la primera mitad contabilizó al menos siete opciones frente al marco de Gerardo “Kampa” Ruiz, pero gracias a que fue bien respaldado por su defensa, impidió que llegara la anotación en el primer lapso.

Bryan Mendoza fue objetivo constante de reiteradas faltas que trabaron el encuentro y a balón parado, también generaron peligro en el arco contrario.

Sin movimiento en el marcador, ambas escuadras se fueron al descanso en un duelo enmarcado por una pertinaz lluvia que se sintió en la capital tamaulipeca tras el receso.

Para la parte complementaria la intensidad no bajó y el incesante agobio del equipo azulnaranja rindió frutos cuando una pared dentro del área fue cortada con la mano por Oscar Manzanarez y el silbante Fernando Cruz no dudó en marcar la pena máxima.

Islas cobró fuerte y colocado para hacer explotar las más de diez mil gargantas que asistieron al Olímpico Victoria.

La Jaiba Brava se quedó con 10 al ’74 por doble amarilla y eso propició que se abrieran los espacios, a lo que Pereyra respondió con el ingreso de Sandoval, quien jugó en punta con Mendoza, para no bajar la tónica del partido en el tiempo restante.

Pese a las constantes opciones no alcanzó a llegar la segunda anotación y en medio de la algarabía de los Leales, el juego concluyó con victoria para Correcaminos.

El viernes 2 de octubre, el ave universitaria jugará de nuevo en su casa para recibir a la filial cementera y con el respaldo de la afición, buscará alargar su buen momento en esta recta final de torneo