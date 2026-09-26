Fortalece SIPRODDIS la sensibilización juvenil para promover la inclusión y la prevención de la violencia contra las mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno, a través del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), llevó a cabo la conferencia “Cuando la vida cambió de ritmo”, dirigida a estudiantes de bachillerato, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de prevenir la violencia, combatir la discriminación y promover una cultura de respeto, igualdad e inclusión.

El evento fue presidido por Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, quien estuvo acompañado por Marcos Saldaña García, director del CBTS 236, y Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, secretario ejecutivo del SIPRODDIS.

La actividad formó parte de las acciones de sensibilización dirigidas a las juventudes, orientadas a fortalecer el conocimiento y la reflexión en torno a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la empatía.

Durante su mensaje de bienvenida, Jorge Luis Beas Gámez destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el bienestar de las y los tamaulipecos, y señaló la importancia de acercar a las juventudes herramientas que contribuyan a su desarrollo integral. Asimismo, invitó a las y los estudiantes a reflexionar sobre las decisiones que toman durante esta etapa de sus vidas y las consecuencias que pueden tener en su futuro.

Destacó que la juventud representa un periodo fundamental de aprendizaje, crecimiento y formación personal, por lo que es importante actuar de manera consciente, informarse adecuadamente y valorar cada decisión. En este sentido, enfatizó que una decisión puede marcar un antes y un después, por lo que exhortó a las y los jóvenes a conducirse con responsabilidad y respeto hacia sí mismos y hacia los demás.

La conferencia estuvo a cargo de Denise Elizabeth Mata de la Fuente, exbailarina profesional, quien compartió con las y los asistentes su experiencia de vida tras adquirir una discapacidad motora. A través de su testimonio, expuso cómo una transformación inesperada puede representar nuevos retos, aprendizajes y oportunidades para fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia. Su participación permitió acercar a las juventudes a una realidad que invita a reconocer el valor de la perseverancia y la importancia de superar prejuicios y barreras sociales.

Asimismo, el encuentro propició la reflexión sobre las barreras físicas, sociales y culturales que enfrentan las personas con discapacidad, particularmente las mujeres, quienes pueden experimentar distintas formas de discriminación y violencia. En este contexto, se destacó la necesidad de impulsar acciones que favorezcan su participación plena en todos los ámbitos de la sociedad, así como garantizar el respeto a su dignidad, autonomía y derechos humanos, promoviendo espacios accesibles, seguros e incluyentes.