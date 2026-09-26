EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la presidenta municipal, GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ rindió su segundo informe de labores el pasado viernes ante la presencia del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en evento desarrollado en el auditorio local…La clase política de Soto la Marina, así como las fuerzas vivas acudieron en gran numero a escuchar la lectura del estado que guarda la administración local a dos años ya de el gobierno de la joven alcaldesa…Llega GLYNNIS de esta manera a su segundo año de labores y se nota la muy buena relación que en todos los sentidos tiene y guarda con el gobernador del estado, quien la verdad es que no ha escatimado en recursos canalizados a nuestro municipio con lo que se ha convertido en un enorme aliado para GLYNNIS…Después del segundo informe de manera natural se abren siempre los procesos por la sucesión en los municipios…Así ha sido por costumbre y tradición políticas y ésta vez no tiene porque ser diferente…Más allá de que a algunos les acomode o les desacomode la rendición de cuentas de la alcaldesa ante la comunidad marsoteña y de que los clásicos inconformes vayan a quedar a disgusto con lo realizado o que los aliados vayan a echarle flores y fanfarrias al trabajo desarrollado, las puertas de arranque para la sucesión local se van a abrir de par en par una vez que ya concluyó esta ceremonia que encabezó el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA como invitado y testigo de calidad…De que GLYNNIS está en la jugada para su propia reelección esto se encuentra fuera de toda duda…Su cercanía con el gobernador es evidente y el trabajo realizado en territorio está a la vista de todos…Que con todo y ello aun no hay nada para nadie, es también una verdad de a kilo…En política como en la vida misma, esto no se acaba hasta que se termina…Lo cierto es que por MORENA suenan la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ, como se escuchan los nombres de JOSE PECERO, JORGE LUIS GUAJARDO y NORALBA JUAREZ HERNÁNDEZ y el de JUAN JESUS TORRES HERNÁNDEZ…De ALFREDO VARGAS ahí en MORENA no lo vemos y es que al haber sido nombrado como delegado de Movimiento Ciudadano en nuestro municipio se podría pensar que por este partido podría estar buscando la alcaldía marsoteña…Total que tenemos elementos a la mano para pensar que el tema de los Coordinadores Municipales de la defensa de la Transformación y la Soberanía lo vamos a estar sabiendo una vez que concluya el tema de los informes de los alcaldes y las alcaldesas de los 43 municipios de Tamaulipas…Y no se crean que ya todo está resuelto y es que esto de que el gobernador haya decidido echarse una vuelta a todos los informes municipales también lleva el propósito de estudiar de manera personal el ambiente político que se trae cada uno de los munícipes ante su gente…Es decir, más allá de las mediciones que por parte de MORENA y de la secretaría general de gobierno se está realizando en los municipios el gobernador también de manera propia decidió salirse a territorio para tener en su momento una idea más clara de las decisiones políticas que está por tomar…En otro orden de ideas, me comentan que la casa MEDINA ya decidió participar en las elecciones del 2027…Una semana se dice que va el patriarca HABIEL y la otra semana que es el cachorro TOÑO…Pero la marca MEDINA está presente en las pláticas y mesas de café en donde se aborda el tema de la sucesión 2027…De los pendientes que ambos tienen con sus respectivas cuentas públicas me dicen que ya el TRUKO se está encargando ante los altos mandos que gobiernan Tamaulipas…Puede que sí sea cierto si tomamos en cuenta los buenos oficios del TRUKO y es que aparte en política es todo un costal de mañas…También es cierto que JORGE GUAJARDO no deja de echarse vueltas y vueltas a Ciudad Victoria en donde tiene aliados que están hablando bien de él ante el que decide en estos asuntos de las candidaturas de MORENA, como es el caso del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Igual de cierto es que JORGE no requiere andar casa por casa ni ejido por ejido saludando a la gente pues es muy conocido en Soto la Marina desde hace años antes por las responsabilidades que le han tocado desempeñar en recientes tiempos…Pues con la obra del tanque elevado que la alcaldesa GLYNNIS está casi ya terminando se habrá de terminar finalmente el problema del desabasto de agua, para las familias y residentes de las Colonias Barrio Blanco, Las Brisas y El Manantial…Obras son amores y cuando se trata del abasto de agua pues con mayor razón…Si en lo político la gente agradece o no ese es problema de ellos…Pero GLYNNIS les está solucionando un problema histórico…Como que al dirigente del tricolor JUAN HERRERA no lo están tomando muy en serio algunos que se dicen aspirantes a la candidatura local pues incluso lo están dejando plantado cuando establecen compromisos de acudir a la oficina del tricolor a dejar amarrado el tema de su participación en el 2027…De ELMER ARROYO ya es hasta cansado seguir mencionando las ocasiones que a dejado a JUAN HERRERA vestido y alborotado como las novias de rancho…No hay seriedad, pues…Mientras que JORGE LUIS GUAJARDO sigue avanzando en su propósito de hacerse de la candidatura de MORENA respetando los tiempos y las formas y en ese sentido les quiero comentar que no pocas personas de comunidades de la zona de la sierra y otras del lado de la costa se dejaron caer con un servidor en días pasados expresando los mejores conceptos del buen JORGE a quien se refieren en excelentes términos, en el aspecto personal y de familia como de igual manera recordaron el excelente trato que siempre les ha dado cuando le ha tocado ser funcionario ya sea estatal o municipal…Salió al aire…Por otro lado los funcionarios estatales de Soto la Marina están más que comprometidos a jalar con quien resulte ser el o la candidata de MORENA a la alcaldía…En sus ratos, libres, claro está…Ni modo que una vez llegados los tiempos le vayan a querer tirar de patadas a los balancines, como dicen en el rancho…Hablando de la próxima campaña por la alcaldía local, acaso todos los que integran en la actualidad el cabildo se sienten con los merecimientos necesarios como para ser tomados en cuenta para su reelección en caso de que la presidenta GLYNNIS se lleve otra vez la candidatura municipal?…Si se trata de no espantar el avispero podría darse el caso de que sean apuntados para su reelección…Pero igual si repiten todos se correría el riesgo de generar reacciones en contra por parte de no pocos electores y actores de la política marsoteña…Y la verdad es que mentiríamos si en esta colaboración les dijéramos que todos los del cabildo que están y llegaron por la vía de la campaña de GLYNNIS son un dechado de capacidad o de arrastre popular en sus seccionales…A unos de estos la realidad es que la única vez que los hemos escuchado participar en las sesiones de cabildo es a la hora del pase de lista cuando dicen, “presente”…Igual es que si a GLYNNIS se le da lo de su candidatura por la reelección va a necesitar ir acompañada en su fórmula al cabildo de hombres y mujeres que realmente le sumen votos a su campaña y es que nadie está diciendo que la próxima será una campaña fácil o a modo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…