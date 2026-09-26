Capacitación laboral abre nuevas oportunidades de reinserción en CEDES Altamira

-Con estas acciones las PPLs fortalecen sus habilidades

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 26 de 2026.- Con el propósito de brindar herramientas que favorezcan una reinserción social efectiva, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo–Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tamaulipas (ITACE-ICAT), concluyó una serie de cursos de capacitación laboral dirigidos a personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Altamira.

Durante septiembre, mujeres y hombres PPLs participaron en cursos de soldadura, trazo, corte y escuadra; tipos de tubería y sus usos; elaboración de platillos típicos de Tamaulipas; mantenimiento de aparatos electrodomésticos; repostería, así como arte en crochet, enfocado en la elaboración de carteras y bolsas.

Estas actividades no solo fortalecen conocimientos y habilidades para el trabajo, sino que representan una oportunidad para que las personas participantes desarrollen capacidades que puedan contribuir, una vez concluido su proceso, a la generación de ingresos y al sostenimiento de sus familias.

En total, 41 mujeres y 90 hombres PPLs concluyeron satisfactoriamente su proceso de capacitación, consolidando la formación para el trabajo como una herramienta fundamental dentro de las acciones de reinserción social.

Con estas acciones, la SSPT refrenda su compromiso de impulsar programas que promuevan el desarrollo de habilidades, la preparación para el trabajo y nuevas oportunidades como parte del proceso de reinserción social.