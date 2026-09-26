Avanza Soto la Marina cuando avanza su gente: Glynnis Jiménez II Informe

Presente el gobernador en la comparecencia de la alcaldesa

La verdadera transformación de Soto la Marina, que se está logrando dentro de la administración 2024-2027, que incluye acciones para darle una nueva imagen, con obras de beneficio colectivo, entre las que se cuentan pavimentación, agua potable y drenaje, sin descuidar los renglones de turismo, educación, deporte, salud y beneficios sociales para elevar el nivel de vida de las familias que más lo necesitan, fueron entre otros rubros, parte del II Informe de gobierno que ante la sociedad marsoteña rindió la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, en cuya comparecencia se contó con la distinguida presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Después de la entusiasta bienvenida que la sociedad marsoteña le dio al gobernador Américo Villarreal Anaya, se presentó un video de las acciones que el gobierno de Soto la Marina a llevado a cabo para impulsar el desarrollo de cada una de sus comunidades, así como las distintas acciones que resuelven importantes necesidades de las familias, de los estudiantes, de los deportistas y de las personas de la tercera edad, así como del impulso que ha recibido la zona turística de La Pesca con la playa más bonita de Tamaulipas, se destacó.

Dentro del evento por su comparecencia pública la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez le hizo entrega al gobernador Américo Villarreal Anaya de una copia del documento que contiene todos los avances y logros que han estado transformando a Soto la Marina y apoyando en la solución de las necesidades de las familias.

Enseguida vino un mensaje de la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, para ampliar algunas de las acciones que han estado transformando el municipio, a través del cual se dirigió de manera especial a las mujeres, a quienes ratificó todo su apoyo y le dijo que cuentan con el Centro Libre para las Mujeres para atenderlas con atención integral y garantizarles el derecho a que vivan libres de violencia.

Se refirió a los apoyos que reciben los estudiantes con transporte y albergue, para que logren cumplir sus metas académicas en bien de su futuro, así como a obras para abastecer de agua a través de pozos profundos debidamente equipados a sectores que por años han padecido desabasto y destacó de manera muy especial, la atención a la salud que el Ayuntamiento viene brindando a la sociedad.

De manera muy particular, la alcaldesa destacó la importancia que reviste el turismo para Soto la Marina, reconociendo el apoyo del gobernador para que la playa de Soto la Marina siga destacando como uno de los paseos de arena, playa y sol más importantes de Tamaulipas.

Hubo un mensaje muy emotivo dirigido por parte de Glynnis para su mamá, Azucena y para su padre Jorge, a quienes les agradeció su amor incondicional, pero también saludó a su hermanas Azucena y a Jr. su hermano, pero también se refirió de manera especial a su hermana María Fernanda, a quien le reconoció el trabajo que con humanismo lleva a cabo en el DIF municipal.

Agradeció la presidenta Glynnis la confianza que le ha brindado la sociedad marsoteña, destacando que Soto la Marina avanza cuando avanza su gente, ratificando su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía con la gente y con el corazón, en el entendido de que entregando resultados es como se puede mantener la confianza ciudadana, que siente cada vez que visita una comunidad, donde recibe saludos y abrazos.

En la parte final de su mensaje, la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la Dra. María de Villarreal, por estar cerca de Soto la Marina y apoyarlos en el desarrollo de Soto la Marina y en mejorar el nivel de vida de las familias que más necesitan.