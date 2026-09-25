Reúne ExpoCiencias Tamaulipas 2026, talento científico y tecnológico tamaulipeco

-En el que participan 130 proyectos presentados por estudiantes de todas las regiones de Tamaulipas

-Los seleccionados representarán a Tamaulipas, en la ExpoCiencias Nacional 2026, a celebrase en el Estado de Nuevo León, además, algunos proyectos obtendrán acreditaciones para representar al estado en eventos internacionales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- La ciencia, la creatividad y la innovación se reunieron en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, en el que participan 130 proyectos presentados por estudiantes de todas las regiones de Tamaulipas.

Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), indicó que la evaluación estuvo a cargo de 64 investigadores y profesionistas tamaulipecos, integrantes del Sistema Estatal de Investigadores, quienes valoraron los proyectos y las propuestas de solución planteadas por las y los participantes ante diversos retos y problemáticas.

Recordó que los 130 proyectos que llegaron a la fase estatal son resultado de un proceso desarrollado durante mayo y junio en ocho sedes regionales, en las que participaron 783 proyectos y mil 397 estudiantes provenientes de 32 municipios, en las categorías Petit, Kids, Juvenil, Media Superior, Superior, Posgrado, Libre e Industry Challenge, con propuestas que abarcan diferentes áreas del conocimiento y sectores estratégicos.

Precisó que 30 proyectos serán seleccionados para representar a Tamaulipas en la ExpoCiencias Nacional 2026, que se efectuará en Nuevo León. Además, algunos proyectos obtendrán acreditaciones para representar al estado en eventos internacionales: I-FEST 2027, en Túnez; ISIF 2027, en Indonesia; y ExpoCiencias Internacional ESI 2027, en Kuwait.

Destacó que, como parte de esta jornada, se contó con la participación de Iván Rodríguez, vicepresidente del Space Center Houston, quien impartió una conferencia en la que compartió las acciones de colaboración que se desarrollan entre esta institución y el COTACYT. Además, se elegirá a un equipo de educación media superior o superior para realizar una visita al Space Center Houston en 2027.

Recalcó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, fortalece las vocaciones científicas, reconoce el talento de las nuevas generaciones y genera oportunidades para que las ideas y proyectos realizados desde las aulas puedan trascender, vincularse con distintos sectores y contribuir al desarrollo y bienestar de Tamaulipas.