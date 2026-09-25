Refrendan adolescentes su compromiso con el medio ambiente como parte de su reinserción social

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Con una plática informativa y la plantación de árboles, adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad en el municipio de Reynosa refrendaron su compromiso con el medio ambiente durante su proceso de reinserción social.

La charla denominada “Yo estoy sembrando un árbol, ¿Y tú?” se llevó a cabo en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en este municipio. Para la plantación se seleccionaron especies de árboles que proporcionan sombra.

A través de la práctica, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) involucra la participación activa de menores de edad en la construcción de espacios que impactan de manera positiva a la comunidad, aumentando el sentido de pertenencia y previniendo la reincidencia delictiva.

Este enfoque socioeducativo conjuga el desarrollo personal con el colectivo para crear redes de apoyo comunitarias y lograr una reinserción social efectiva.