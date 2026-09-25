Presenta SST lineamientos para Campaña de Vacunación de Temporada Invernal 2026-2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Para dar a conocer los lineamientos de la Campaña de Vacunación de Temporada Invernal 2026-2027, que se realizará del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027, así como definir las acciones para el cierre de este año, por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se convocó a los integrantes del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA).

En su tercera sesión ordinaria, la directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, dirigió los trabajos de la reunión en la que participaron las instituciones que integran el Sector Salud para dar seguimiento al Programa de Vacunación Universal.

“Gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se cuenta con las dosis y los recursos necesarios para llevar a cabo esta jornada de vacunación en tiempo y forma, por ello es importante convocar a la población para que completen los esquemas de niñas, niños y adolescentes”, dijo ante los representantes de las dependencias participantes.

En este encuentro se establecieron acuerdos para la campaña de vacunación de temporada invernal, en la que se incluyen las vacunas contra influenza estacional y COVID-19, dirigida principalmente a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 60 años y más, personas gestantes, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.

En este contexto, también se presentó la “Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano”, que se llevará a cabo del 12 de octubre de 2026 al 9 de julio de 2027 con la vacuna nonavalente en dosis única, dirigida a niñas y niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados, además de grupos de riesgo y población rezagada.

Durante la sesión, se presentaron las coberturas de vacunación sectoriales correspondientes al periodo enero-junio de 2026 en población menor de un año, de un año y de cuatro años, identificando áreas de oportunidad.

Por último, se expuso el análisis de riesgo de sarampión en Tamaulipas, el cual muestra que las acciones de vacunación realizadas permitieron que la entidad no registre casos confirmados en 2026 pese a la transmisión activa en estados vecinos. Este análisis identificó que persiste una proporción importante de población susceptible en niñas y niños, principalmente en edad preescolar, concentrada en ocho municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Altamira, Tampico, Ciudad Victoria y Río Bravo.