POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Las tragedias de las lluvias en Cd. Victoria

Ya están aquí las tan deseadas lluvias, tan incómodas como necesarias para el campo, imprescindibles para la producción de alimento y factores de riesgo al contribuir a accidentes. Traemos aquí un breve repaso de algunos acontecimientos que alcanzaron niveles críticos y hasta dramáticos, sin más afán que concientizar a los lectores de la importancia de actuar con cautela frente a las tormentas e inundaciones.

Hay capítulos ilustrativos como el de las inundaciones que afectaron a Reynosa en el 2019 cuando gobernaba Maqui Ortiz y que afectaron a esa ciudad fronteriza, no fue cosa menor, sobre todo cuando alguien perdió la vida, y la alcaldesa estuvo en el supuesto, de ser posible responsable de los efectos sufridos por la ciudad, debido a la construcción de un muro de contención de agua que se erigió, pensando que sería una solución en tiempo de lluvias intensas.

La barda se construyó en la colonia Paseo de las Flores, y efectivamente contuvo el agua para un sector e inundó otro, a grado tal que tuvieron que operar con seis bombas para extraer el líquido, de ese tamaño fue el problema.

Traemos el tema a cuento, porque las experiencias del pasado, es bueno conocerlas para no repetir errores. Así las cosas, las lluvias abundantes son un problema que provoca acontecimientos incómodos, eso sería lo menor, la circunstancias es que en algunos casos origina tragedias. En el Municipio de Victoria, hubo un desventurado acontecimiento en la carretera inter ejidal, cuando un adolescente de 14 años entró a una zona inundada y fue arrastrado por un remolino, sus padres que observaban, intentaron rescatarlo, pero sin éxito; los tres perecieron ahogados.

El vado de la avenida del Estudiante, también en esta capital ha sido escenario de acontecimientos críticos, porque el agua corre con mucha fuerza y ha tumbado en algunos casos a las personas que desafían a esa corriente, arrastrándolos, dejándolos golpeados y con la pérdida de documentos, incluso de dinero, porque cuando la persona es arrastrada por el agua su urgencia es agarrarse de algo, un poste, un mecate, etc, y en esa desesperación, lo que menos le interesa en ese momento es sus pertenencias materiales.

Es oportunidad para recordar, que los proverbios son sabios, lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo y las torrenciales lluvias cada año exhiben el incumplimiento de algunos alcaldes en lo que se refiere a la limpieza oportuna de los registros, a mantener las calles limpias, para evitar que la basura obstruya las rejillas del drenaje citadino.

También, salen a relucir las irregularidades de autorizaciones en el desarrollo inmobiliario, al aprobar fraccionamientos que no debieron de ser, ya sea por están en zonas inundables, o porque obstruyen las salidas naturales de las corrientes de agua lluvia.

En fin, las lluvias torrenciales tienen muchas facetas, las ligadas a la producción del campo, las que han provocado pérdidas humanas o lesionados, las que descubren la falta de limpieza y mantenimiento en los canales desagüe, o simplemente las que refrescan en el ambiente y alegran el corazón.

CON GOBIERNOS DE LA 4ª T, TRANSPARENCIA Y RESULTADOS: AVA. – El gobernador Américo Villarreal Anaya, suscribió un capítulo más de cercanía con el pueblo, en esta ocasión con el de Soto la Marina, a donde acudió a testificar el 2º Informe de la alcaldesa, Marina Glynnis Jiménez, en ese marco, afirmó que los Gobiernos de la Transformación, dan resultados, trabajan con transparencia, y con la aplicación correcta de los recursos; además, informan con puntualidad y los resultados en materia de seguridad están a la vista.

Tras recibir el informe de Jiménez Vázquez, el gobernador Villarreal, hizo referencia al respaldo de su gobierno al desarrollo turístico de La Pesca, permitiendo incrementar el número de visitantes, como resultado también de las condiciones de seguridad que hoy imperan en el estado; y precisó, que, en el contexto general, ahora Tamaulipas está dentro de los 10 estados más seguros de México.

El mandatario destacó que: “No tenemos indicadores en Tamaulipas de asaltos en las carreteras a transportes de carga o transporte público o quien anda en una condición de turismo y creo que eso no es nada más por decirlo, hay evidencias paralelas que nos dicen que así es, porque no estaríamos incrementando el número de visitantes que tenemos si nuestras condiciones no fueran de seguridad”.

Por su parte la alcaldesa, Marina Glynnis Jiménez, agradeció al gobernador su estancia en Soto la Marina, “gracias por escuchar a nuestro municipio, por conocer de cerca nuestras necesidades y sobre todo por convertir esa cercanía en respaldo y acciones para nuestra gente”.

MUNICIPIO Y DIF VICTORIA LLEVAN APOYOS AL ÁREA RURAL. – Sumados a la estrategia alimentaria del Gobierno Federal y Estatal en lo que se refiere a contribuir en la nutrición de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas del área rural, el alcalde Lalo Gattás acompañó a la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, a la entrega de apoyos del programa “Voluntad de Ayudar” en el ejido La Libertad.

En ese punto, los habitantes de La Presa, La Misión y El Refugio se unieron a la cálida bienvenida que brindaron a la autoridad municipal, reconociendo las obras y acciones de gobierno, así como de los programas de Desayunos Escolares, Pasos por la Educación, asistencia social y salud a través del DIF.

En esa ocasión, la señora Lucy de Gattás, refrendó su compromiso de seguir llegando, con el apoyo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, a cada rincón de Victoria con programas que alimentan y abrazan a las familias que más lo necesitan.

Lalo y Lucy, están recorriendo los ejidos, manteniendo un acercamiento con los habitantes de estas comunidades, a los que escuchan, y atendiendo sus peticiones para que lleguen los apoyos a las familias del área rural. En reciprocidad, los 736 beneficiarios acudieron a la plaza principal del ejido La Libertad, para hacerles patentes su reconocimiento.