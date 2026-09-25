Plazoleta turística de la Virgen del Chorrito, una obra que engrandece la infraestructura de Tamaulipas

Hidalgo, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, fortalece la infraestructura en las diversas regiones de Tamaulipas, mediante los trabajos que se desarrollan en la plazoleta turística de la Virgen del Chorrito, ubicada en el municipio de Hidalgo.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, mencionó que actualmente se trabaja en las diferentes etapas que contempla este proyecto, entre las que encuentra la conclusión de una primera fase, en la que se aplicó una inversión de 11.5 millones de pesos, con acciones encaminadas a mejorar las condiciones de atención, estancia y convivencia de las y los visitantes que acuden a este importante sitio de turismo religioso considerado el más importante del norte del país.

Destacó que esta obra representa una intervención importante para uno de los sitios turísticos de mayor tradición en la entidad, especialmente durante las temporadas de mayor afluencia, por lo que se trabaja para generar un espacio digno en beneficio de los que acuden a este lugar.

“Estamos avanzando por etapas en el mejoramiento de este espacio, atendiendo de manera ordenada las necesidades del lugar y buscando que cada acción contribuya a ofrecer mejores condiciones para las familias y visitantes. El objetivo es fortalecer la infraestructura de un lugar que tiene un significado muy importante para Tamaulipas”, refirió el servidor público.

Cepeda Anaya agregó que estas acciones forman parte de la visión de esta administración estatal para impulsar infraestructura que responda a las necesidades de cada región y, al mismo tiempo, contribuya al desarrollo de sus vocaciones turísticas, económicas y sociales