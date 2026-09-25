Inauguran nueva Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Altamira

-Con una inversión superior a los 30 millones de pesos

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Con el impulso del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, se llevó a cabo la inauguración de la nueva Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Altamira, obra realizada en dos etapas con una inversión superior a los 30 millones de pesos, fortaleciendo los espacios destinados a la formación académica de las y los estudiantes.

El Director General del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, estuvo presente en la ceremonia presidida por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; la rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira, Mara Grassiel Acosta González; la diputada Yuriria Iturbe, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado; y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís.

El titular del ITIFE indicó que la nueva Unidad de Docencia permitirá fortalecer las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, brindando espacios adecuados para la comunidad universitaria y contribuyendo a una educación de mayor calidad.

Agregó que esta obra es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Educación, sumando esfuerzos para avanzar en la transformación de la infraestructura educativa para generar resultados en beneficio de las y los estudiantes.