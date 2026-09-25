Impulsa Gobierno de Tamaulipas acciones de proximidad para construir paz desde las comunidades

-El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, participó en la Tercera Jornada “Proximidad que Construye Paz”, realizada en el marco del 18 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica No. 90

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Acercar las instituciones a la ciudadanía, fortalecer la prevención y generar espacios de diálogo son parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Tamaulipas para fortalecer la paz y la reconstrucción del tejido social.

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, participó junto a las Mesas de Paz del Estado, y por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, en la Tercera Jornada “Proximidad que Construye Paz”, realizada en el marco del 18 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica No. 90 “Eugenio Hernández Balboa”, donde se acercaron servicios y orientación a las y los estudiantes.

Durante la jornada, el secretario general de Gobierno destacó que la estrategia de seguridad que se desarrolla en Tamaulipas contempla cuatro ejes fundamentales: inteligencia, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, coordinación y atención a las causas, mediante acciones que permitan prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Explicó que las Mesas de Paz, que se realizan de manera permanente con la participación del gobernador Américo Villarreal Anaya y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, permiten dar seguimiento a las condiciones de seguridad y atender de manera integral las necesidades de las comunidades.

“Lo que buscamos con estas jornadas es acercarnos a las y los jóvenes, que conozcan a las instituciones y sepan que pueden acudir a ellas. Queremos que exista confianza y que sepan que detrás de cada uniforme hay personas que están para servir y proteger a la ciudadanía”, señaló.

Añadió que durante esta jornada las y los estudiantes recibieron información sobre las diferentes instituciones de seguridad y prevención, así como sobre las herramientas disponibles para solicitar apoyo o realizar denuncias, entre ellas las líneas 089 y 911.

El funcionario señaló que algunos estudiantes manifestaron no conocer plenamente las funciones de determinadas instituciones ni los mecanismos de denuncia, por lo que estos espacios permiten brindar información directa y explicar de manera puntual a qué autoridad pueden acudir ante una situación de riesgo.

Asimismo, se promueve entre las y los jóvenes el uso responsable de las líneas de emergencia, haciendo énfasis en evitar llamadas de broma y en utilizar estos mecanismos únicamente ante situaciones que requieran atención de las autoridades.

Villegas González destacó que este tipo de jornadas se han llevado a diferentes colonias y municipios de Tamaulipas, con el propósito de acercar las dependencias gubernamentales a las comunidades y fortalecer una relación de confianza con la población, particularmente con niñas, niños y jóvenes.

En materia de prevención, informó que en Ciudad Victoria se mantienen acciones de vigilancia en los principales accesos a la ciudad, como parte de las medidas preventivas para inhibir conductas delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las líneas 911 y 089, al señalar que la denuncia ciudadana es una herramienta fundamental para la atención oportuna de situaciones de riesgo.

“Cuando la ciudadanía utiliza correctamente las herramientas de denuncia, las instituciones podemos responder de manera oportuna. La participación de todas y todos es fundamental para seguir fortaleciendo la paz en Tamaulipas”, puntualizó.