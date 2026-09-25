Impulsa Gobierno de Américo infraestructura social y deportiva en Soto la Marina

Soto la Marina, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya impulsa el desarrollo y la transformación en el municipio de Soto la Marina con mejoras en infraestructura social, cultural y deportiva.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya apuntó que se rehabilitaron la Casa de la Cultura, Gimnasio y Auditorio Municipal de Soto la Marina, además de la Casa de la Cultura en el Poblado de La Pesca con una inversión superior a 13 millones de pesos.

Refirió que el objetivo de estos trabajos es brindar mejores espacios para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y comunitarias, beneficiando directamente a las y los habitantes de esta región de Tamaulipas.

“La rehabilitación de espacios forma parte de la estrategia de esta administración estatal para fortalecer la infraestructura social en los municipios, promoviendo entornos que impulsen la convivencia, el bienestar y el desarrollo integral de las familias tamaulipecas”, subrayó el secretario.

Cepeda Anaya destacó que el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de llevar obras que atiendan las necesidades de las comunidades y contribuyan a cerrar brechas en materia de infraestructura social, cultural y deportiva para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de espacios públicos dignos.