Imparte la Guardia Estatal Cibernética pláticas a estudiantes sobre prevención de la violencia digital

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Personal de la Guardia Estatal Cibernética impartió tres sesiones informativas sobre prevención de la violencia digital a estudiantes de secundaria y preparatoria del Instituto Tamaulipeco.

La actividad se realizó a solicitud de la Dirección de Atención a la Mujer de Tampico, con la participación de estudiantes, docentes y directivos.

Durante las sesiones, personal especializado abordó el tema “Prevención de la Violencia Digital”, brindando información sobre los riesgos asociados al uso de medios digitales y recomendaciones para promover un uso seguro y responsable de estas herramientas.

Con estas acciones, la Guardia Estatal Cibernética contribuye a fortalecer los conocimientos de la comunidad educativa y a fomentar entornos digitales más seguros.