Por: Raúl Terrazas Barraza

Festival en puerta

Así de rápido. Todavía no pasa ni un mes del anuncio hecho desde el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano y ya, la próxima semana, será puesto en marcha por el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, el viernes; es decir, al día siguiente de su mensaje por los cuatro años al frente de la administración estatal.

El origen del festival, hace más de tres décadas, es la intención de rescatar la identidad histórica de la antigua provincia localizada en esta región y llevar las artes a los 43 municipios de la entidad. El festival de este año será del 2 al 11 de octubre, es decir, diez días de música de ópera, bolero, jazz, rock, música popular, danza tradicional y contemporánea, canto, teatro para infancias, espectáculos musicales y propuestas multidisciplinarias.

El Seno Mexicano es una definición que, durante la época colonial, dieron los exploradores españoles a la región del Golfo de México, porque desde su perspectiva era algo así como una cavidad del mar frente a la tierra; una especie de ensenada o, dicho de otra manera, una gran bahía o entrada de agua del mar sobre el continente.

Incluso, en los mapas de los siglos XVI y XVII, al Golfo de México se le registró como Seno Mexicano, y la Costa del Seno Mexicano comprendía desde el territorio del antiguo Nuevo Santander, hoy principalmente el estado de Tamaulipas, así como partes de Nuevo León y Texas. Fue importante por el desafío estratégico que representó para la Corona Española en el siglo XVIII y, ante la posibilidad de que sus adversarios de Francia e Inglaterra incursionaran en la región, se apresuró la colonización en 1748, tarea que le fue encomendada a José de Escandón y Helguera.

Con todos estos antecedentes, aquello que sigue es la fiesta, misma que comienza el 2 de octubre en grande allá en la ciudad de Reynosa, donde será la inauguración oficial a cargo del gobernador Villarreal Anaya, en el Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural, con la presentación del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, considerado desde hace años como un gran espectáculo. De forma simultánea, comenzará en todo el territorio tamaulipeco.

Del 2 al 11 de octubre vale la pena que tamaulipecas y tamaulipecos de todas las edades hagan un espacio en sus actividades diarias para aprovechar la presencia de más de mil 200 artistas que irán a todos los municipios y que darán vida a 85 propuestas tamaulipecas, nacionales e internacionales, las cuales se traducirán en alrededor de 300 presentaciones que deberán disfrutarse al máximo.

Se supone que los del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que dirige Héctor Romero Lecanda, echarán la casa por la ventana, ya que esta edición 33 del Festival fortalecerá un hecho trascendente: ser un referente que acerca música, danza, teatro y talento internacional y local, de forma gratuita, a las comunidades de todo el territorio estatal.

Hay dos entidades invitadas, Hidalgo y Veracruz, de cuyas regiones una parte coincide con Tamaulipas en la Huasteca, así que las instituciones de cultura de esas dos entidades traerán su música, danza y canto. En tanto, por el lado internacional, habrá participantes de Argentina, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Francia, Irlanda, Australia, Senegal y México; por tanto, el Festival tendrá un importante componente multicultural.

Los otros

Los del Partido del Trabajo, en especial los de Tamaulipas, Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martínez, tendrán que bajarle unas rayitas a sus reclamos para las dirigencias local y nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, porque en su afán de quedarse con más espacios de los que tenían en el reparto de candidaturas y, al mismo tiempo, quejarse de que no les dan el lugar que les corresponde, siempre se vieron como voraces.

Ya hubo acuerdo nacional entre la dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, para que la coalición se mantenga con miras al proceso local y concurrente que comenzó este mes de septiembre y terminará con la elección de alcaldes, diputados locales y federales, el primer domingo de junio, cuando los ciudadanos de todo el país vayan a las urnas.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Edy Izaguirre Treviño fue reelecto por decisión mayoritaria de la comunidad escolar para que desempeñe el cargo de director por cuatro años más. Su contendiente, la maestra Kenia Garza Reyes, quien pretendía ser la primera mujer al frente de la institución, no alcanzó los votos suficientes, ni de docentes ni de alumnos, para ello.

De acuerdo con la información, la jornada de votación transcurrió sin sobresaltos y tuvo una gran participación, al grado de considerarla copiosa, ya que sufragaron 145 docentes y casi dos mil alumnos.

Este sábado es el último informe de alcaldes al que asiste el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya. Estará en Casas para recibir del presidente municipal, Jorge Humberto Hinojosa García, el documento en el que está escrito el estado que guarda la administración de ese lugar muy cercano a la capital de la entidad.

Fueron los 43 municipios en los que el titular del Poder Ejecutivo estuvo para observar la sinergia que hay en el terreno de los hechos entre el Estado y los ayuntamientos, para lograr la transformación con humanismo que él se ha propuesto durante su sexenio.