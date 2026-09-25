Por: Raúl Terrazas Barraza

Mensaje de Américo por cuatro años

Después de asistir a los informes de los alcaldes de San Carlos, Gaudisela Ramírez Zavala, y de San Nicolás, la priista Analy Becerra Reséndez, al gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya, solo le falta asistir a las sesiones de Cabildo de Soto la Marina, Aldama y Casas para concluir su recorrido por las seis grandes regiones de la entidad: Frontera, Valle de San Fernando, Centro, Altiplano, Cañera y Sur.

Podría decirse que llega justo a tiempo, porque después de este sábado dedicará una buena parte de su tiempo a la preparación del documento que contendrá el recuento de las acciones y logros de la administración que preside.

Será un evento el jueves primero de octubre, al que acudirán representantes de la sociedad civil, empresarios, funcionarios del gabinete, alcaldes y alcaldesas, miembros de las cámaras legislativas local y federal, así como personas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que lo llevó al poder estatal tras derrotar al panismo en la elección de 2022.

El mensaje del gobernador de Tamaulipas por sus cuatro años de trabajo se llevará a cabo en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, ubicado en el Centro Cultural Tamaulipas, de acuerdo con la información que circula desde inicios de esta semana y en la que también se menciona la posibilidad de que el mandatario tamaulipeco esté presente en la sesión de instalación del primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura 66, correspondiente al tercer y último año de labores.

Este viernes, el titular del Poder Ejecutivo acudirá al Segundo Informe de la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, quien llegó al cargo como candidata del Partido Verde Ecologista de México bajo el esquema de coalición con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (PMRN) y que, dicho sea de paso, ha realizado un buen papel al frente del Ayuntamiento, además de convertirse en una excelente gestora ante las autoridades estatales y federales.

También el mandatario estará en el informe de la alcaldesa de Aldama, María Nohemí Sosa Villarreal, cuyo desempeño ha sido señalado como distinto al de su homóloga de Soto la Marina, dado que en repetidas ocasiones habitantes de ese municipio se han quejado de la falta de apoyos; sin embargo, hay quienes consideran que las condiciones son mejores que en el pasado.

El otro municipio al que acudirá para conocer el estado que guarda la administración es Casas, que tiene a su cargo Jorge Humberto Hinojosa García, quien fue postulado por el Partido del Trabajo, también en coalición con el PMRN.

Es preciso mencionar que recorrer todos los municipios para escuchar los informes de las y los alcaldes resultó un ejercicio exitoso en todos los sentidos, porque acercó a ambos niveles de gobierno, el municipal y el estatal, y permitió que las y los ciudadanos pudieran dialogar con el gobernador, realizar planteamientos y establecer compromisos, bajo el entendido de que la capacidad de respuesta de Villarreal Anaya busca llevar humanismo, bienestar y transformación a las familias.

En 2022, cuando comenzó la era regeneracionista en Tamaulipas, Villarreal Anaya recorrió la entidad para dialogar con las y los alcaldes, a quienes expuso el esquema de su administración, que incluía mantener cercanía con el pueblo y trabajar con un solo objetivo: la transformación. Solo que, en aquella ocasión, fueron sesiones de trabajo por regiones y, desde luego, muchos de los alcaldes que participaron entonces ya no están en funciones, porque los actuales, salvo quienes lograron la reelección, asumieron los cargos a partir de 2024.

El recuento de los cuatro años de gobierno ha generado expectativa, tanto por los logros alcanzados en el programa de trabajo delineado a partir del Plan Estatal de Desarrollo, como por el respaldo brindado mediante inversiones a los municipios y a diversos sectores, entre ellos educación, asistencia social, salud, medio ambiente y la incesante búsqueda de inversiones para incrementar la oferta de empleo y la productividad.

Que se hablará de política habría que darlo por hecho, porque se trata de una corriente bien definida la que está detrás de la administración gubernamental y que tiene que enfocar sus baterías hacia el futuro inmediato y mediato en esa que, para muchos, es la actividad más apasionante del ser humano: la política.

Contra todo aquello que puedan decir los detractores del Gobierno de Tamaulipas, cada logro que enumere el mandatario en su mensaje sobre el balance de los cuatro años de la administración impactará de manera directa en las críticas y con una característica muy especial: la apertura del mandatario hacia la población y la convicción de que las determinaciones tomadas tienen una sola intención, el bienestar de las personas, algo que, en el pasado reciente, de desagradables recuerdos, no sucedió.

Al llegar al cuarto año del gobierno anterior, el de los panistas, gran parte del pueblo de Tamaulipas quería que ya se fueran. Por tanto, aquellos fueron años que parecieron eternos, pero también años de “hi-dalgo” para quienes colaboraron en esa administración, porque a su salida dejaron en bancarrota al gobierno tamaulipeco.

En la actualidad, la población de todos los municipios espera que el resto de la administración estatal continúe generando logros con base en los principios de humanismo y bienestar para la transformación