Fortalecen DIF y Sectur el turismo social en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 25 de 2026.- Integrantes de la Escuela Camino de Luz / CRI de Tampico vivieron una experiencia inolvidable en la capital de Tamaulipas al recorrer el Zoológico Tamatán y el Museo de Historia Natural (Tamux).

Esta visita se realizó en el marco del Turismo Social que, día a día, impulsan con compromiso la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas y Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, para abrir oportunidades de inclusión, aprendizaje y esparcimiento a más familias tamaulipecas.

“Es muy satisfactorio ver cómo la gente de todas las edades disfruta de estos viajes, incluso gente que nunca había estado en el mar, gente que jamás había salido de vacaciones por diversas razones, y que hoy en día pueden disfrutar sin costo alguno, desde el traslados, comidas, alojamiento, recreación y mucho más”, refirió el funcionario.

“Desde la Secretaría de Turismo impulsamos el humanismo que caracteriza a la administración del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien implementa estrategias en pro de todos los sectores de la sociedad”, afirmó Hernández Rodríguez.

Estas acciones incluyen programas sociales y culturales, como el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, cuyos eventos y espectáculos son de acceso gratuito en los municipios participantes.

“En Tamaulipas impulsamos una transformación permanente, construida por una sociedad colaborativa y participativa que practica la inclusión, la empatía y el trabajo en equipo”, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.